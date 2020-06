Anche Al Bano in concerto il 15 giugno: la musica live riparte dopo il lockdown

Anche Al Bano in concerto il 15 giugno per la ripresa dei concerti dopo il lungo lockdown che ha costretto allo stop di tutti gli eventi dal vivo.

L’artista di Cellino San Marco sarà sul palco di Taranto nel rispetto di tutte le regole del caso, con 1000 spettatori all’aperto e 200 per gli eventi che invece sono organizzati al chiuso. Permane l’obbligo di mantenere le distanze, che dovranno essere di almeno un metro tra uno spettatore e l’altro. Sono numerosi gli artisti che questa estate torneranno live, nel rispetto delle regole imposte per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Il concerto di Al Bano a Taranto si terrà a cominciare dalle 20,30 alla Rotonda del Lungomare. Sul palco ci sarà anche Renzo Rubino con il tenore Gianluca Terranova, con l’accompagnamento dei 70 elementi dell’orchestra ICO della Magna Grecia.

A tornare sul palco sarà anche Gianni Morandi, che riprende idealmente il tour stanziale al Teatro Duse Stasera Gioco In Casa con inizio dell’evento alle ore 21, ma anche Red Canzian, che sarà in concerto nella sua Treviso, in Piazza dei Signori, con inizio del concerto previsto per le ore 19. L’ex Pooh era stato tra i primi a dichiarare di essere impaziente di tornare sul palco. Con le dovute restrizioni, Red Canzian sarà quindi tra i primi a tornare dal vivo, così come aveva promesso ai suoi fan.

Racconta Gianni Morandi:

“Non vedevo l’ora di poter tornare a cantare dal vivo e stare vicino alla gente, perché questa è l’anima del nostro lavoro. Appena ho saputo che si poteva rialzare il sipario, seppur con pochi spettatori, ho chiesto al Duse di poter tornare sulle tavole del teatro che per tanti mesi è stata la mia casa”.

Boosta dei Subsonica suonerà invece all’Off Topic di Torino con un doppio set alle 19,30 e alle 20,30. Giovanni Truppi sarà invece a Bologna, alle 21,30, all’Arena Puccini, mentre gli GnuQuartet saranno a Palazzo Ducale di Genova alle 19.