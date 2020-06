Ritarda l’uscita del Google Pixel 4a per il 5G: che fine ha fatto?

Sono in tanti, tra gli appassionati di smartphone e hi-tech più in generale, a chiedersi che fine abbia fatto il Google Pixel 4a. Tra questi, pure l’esperto di settore Jon Prosser, che è tornato a parlarne sul suo account Twitter, purtroppo con notizie di certo non entusiasmanti. Stando alle sue parole, assolutamente non confermate dal colosso di Mountain View, l’uscita del device è slittata rispetto ai piani iniziali, che lo volevano al debutto prima il mese di maggio, poi per il 5 giugno, e ora con una data fissata al prossimo 13 luglio. Ancora peggio, il giorno indicato dall’insider sarebbe quello della presentazione ufficiale del Pixel 4a, con la disponibilità sugli scaffali spostata addirittura ad ottobre.

Where’s Pixel 4a?



Here’s an update:



AGAIN, it seems Google has delayed Pixel 4a 🤦🏼‍♂️



Announcement still happening on July 13



But in the system, it’s listed that the “Black” model now launching October 22 😬



“Barely Blue” has been removed entirely…



I’ll keep you updated. 🤷🏼‍♂️ https://t.co/UgsWJrYK4U pic.twitter.com/TX209u9Jqb — Jon Prosser (@jon_prosser) June 13, 2020

Le novità per il Google Pixel 4a parlano in soldoni di una presentazione tra circa un mese, e di una uscita per la variante Black al 22 ottobre, con quella Barely Blue invece cancellata del tutto. Non è chiaro come si stia muovendo Big G e perché il lancio sia stato spostato così a lungo – soprattutto se è vero che più di una fonte riferisce di uno smartphone praticamente pronto per affollare i negozi fisici e online. Per alcuni, questa scelta starebbe ad indicare la volontà di Google di invadere il mercato con modelli sia 4G che 5G, andando a soddisfare le esigenze dei consumatori con fasce di banda diversa. Si tratta in ogni caso di sole speculazioni, almeno queste ultime, mentre il tweet di Prosser si sta facendo via via più consistente nelle ultime ore.

Voi cosa ne dite, il troppo tempo impiegato per le manovre di decisione dall’azienda sta facendo scemare la curiosità attorno al Google Pixel 4a? Oppure la lunga attesa non ha fatto che aumentare l’hype? Fateci sapere la vostra poco più in basso in questo stesso articolo, pennellando la bianca lavagna dei commenti.