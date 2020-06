Il compleanno di Gianna Nannini in diretta TV alla vigilia di La Donna Cannone per I Love My Radio

Il compleanno di Gianna Nannini festeggiato in diretta TV: la cantante sceglie di spegnere le sue 66 candeline con Mara Venier, a Domenica In, in diretta su Rai1, oggi, domenica 14 giugno.

Gianna Nannini compie 66 anni e Mara Venier la accoglie in studio sulle note di Tanti Auguri A Te. La Gianna nazionale ammette, entusiasta: “Sono qui per condividere il mio compleanno con tutti voi”.

L’ospitata a Domenica In non è per niente casuale ed è sicuramente da apprezzare il gesto di una delle artiste italiane più seguite che festeggia il suo compleanno in diretta televisiva Rai proprio quando l’Italia affronta la fase di convivenza con il Cornavirus ed è intenta a lavorare in previsione di una ripresa, seppur tra le difficoltà del caso.

Quale migliore occasione per ripercorrere la propria carriera? Gianna Nannini festeggia i suoi 66 anni ricordando gli episodi salienti del suo percorso, quelli che si sono dimostrati fondamentali nella sua vita.

C’è spazio per aneddoti divertenti ma anche per quelli più emozionanti, dai primi passi nel mondo della musica allo Stadio Franchi dei Firenze nel quale si sarebbe dovuta esibirequest’anno. L’evento è stato posticipato al 2021 a causa della pandemia dovuta al Coronavirus: Gianna Nannini lo recupererà il 29 maggio del prossimo anno e i biglietti già acquistarti rimarranno validi per l’accesso.

I primi studi e poi qualche incontro importante. Gianna Nannini ricorda il momento in cui ha incontrato Domenico Modugno ma anche quello in cui ha incontrato Maradona.

Il giorno del suo compleanno numero 66 anticipa un altro grande progetto per Gianna Nannini: da domani sarà in esclusiva radio per I Love My Radio con la cover de La Donna Cannone di Francesco De Gregori. C’è grande attesa per la sua interpretazione che fa parte delle 10 cover scelte dai Big italiani per festeggiare la Radio e la sua grande importanza in Italia.