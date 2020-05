I Love My Radio, 45 canzoni e 10 cover per 45 anni di radio. Tiziano Ferro: “Ho iniziato in radio nel 1993, è stata una palestra”

Vasco Rossi, Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Ligabue, Cesare Cremonini, Giorgia, Elisa, Laura Pausini, Claudio Baglioni, Jovanotti, Lucio Battisti, Biagio Antonacci e molti altri sono gli artisti coinvolti nel progetto I Love My Radio.

45 canzoni festeggiano i primi 45 anni della radio: una hit per anno, scelte dai radiofonici sulla base dei dati airplay.

Per la prima volta le radio italiane – RTL 102.5, RDS 100% Grandi Successi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, Radio Kiss Kiss, Virgin Radio, Rai Radio 2, Radio 24, R101, Radio Subasio, m2o, Radio Capital, Radio Monte Carlo, Radiofreccia, Radio Norba, Radio Zeta – si uniscono per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico italiano e costruire la più grande avventura del 2020 attraverso un format unico: I LOVE MY RADIO.

45 canzoni, una per ogni anno dal 1975 al 2019, selezionate dai direttori artistici delle emittenti radiofoniche promotrici del progetto, andranno a comporre una compilation virtuale che gli ascoltatori potranno votare online dal 18 maggio al 31 luglio per scegliere le proprie canzoni preferite. La canzone vincitrice sarà quella preferita dal pubblico nei 45 anni di radio. Si vota su ilovemyradio.it

Tra gli artisti italiani scelti dalle radio, 10 hanno dato disponibilità per realizzare anche una cover, una versione inedita di un classico italiano, anche in duetto con un altro artista.

I 10 artisti che si cimenteranno con le cover sono: Biagio Antonacci, Elisa, Tiziano Ferro in duetto con Massimo Ranieri, Giorgia, J-Ax, Jovanotti, Marco Mengoni, Gianna Nannini, Negramaro ed Eros Ramazzotti.

I titoli delle prime tre cover annunciate sono:

Biagio Antonacci: Centro Di Gravità Permanente (Franco Battiato);

Tiziano Ferro & Massimo Ranieri: Perdere L’Amore (Massimo Ranieri);

Elisa: Mare Mare (Luca Carboni).

A ottobre, un grande evento siglerà la chiusura del progetto I LOVE MY RADIO: uno speciale concerto in diretta multipiattaforma in radio, tv e streaming sui canali social di tutte le emittenti con gli artisti protagonisti che hanno aderito al progetto.

Elisa, Biagio Antonacci e Tiziano Ferro erano presenti alla conferenza stampa per il lancio del progetto.

Le dichiarazioni di Elisa

“Sono molto felice di partecipare ad un’iniziativa meravigliosa, sono sorpresa dai numeri della radio ma in questo momento si poteva solo ascoltarla di più. Mi fa molto piacere festeggiare questo incredibile compleanno in questo momento duro: è un’iniziativa straordinaria e sono onorata di partecipare”.

Le dichiarazioni di Biagio Antonacci

“Questa situazione crea la motivazione di provare a fare esperimenti, ci avete dato la possibilità di fare cose che forse avremmo fatto in un altro momento della nostra vita. Grazie perché avete mosso una cosa diversa, soprattutto in un momento così difficile”.

Le dichiarazioni di Tiziano Ferro

“Io ho iniziato in radio nel 1993; per me la radio è stata una palestra, ho imparato tutto dalla radio in tempi in cui chi stava in radio faceva veramente di tutto. Figuratevi se quando la radio chiama non rispondo! Tutti i settori sono in crisi e la musica ha aiutati tanti settori diversi, è giusto stare vicino a chi ci sta vicino”.

La scelta della cover, per Tiziano Ferro è stata particolarmente complessa. Poi ha deciso di optare per un brano che abbiamo ascoltato in anteprima al Festival di Sanremo 2020: il duetto con Massimo Ranieri, artista che stima molto. I due canteranno Perdere L’Amore, già proposto all’Ariston, e la incideranno.

Tiziano Ferro aggiunge di essere a Los Angeles, ancora in piena Fase 1, e mostra con piacere una tazza personalizzata con la sua foto in compagnia di Massimo Ranieri.

L’artista racconta poi il momento in cui ha ascoltato per la prima volta in radio una sua canzone, Xdono.

“Quando ho ascoltato Xdono in radio lavoravo con mio padre, che fa geometra. Xdono era appena uscita e avevo ancora in macchina il CD con il master perché la ascoltavo. Parte Xdono, io convinto che fosse il CD lo stoppo e in quel momento realizzo che era la radio. Stavo andando fuori strada!

Le 45 canzoni per i 45 anni della radio – I Love My Radio