Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med su Italia1 dal 29 giugno con un doppio appuntamento all’insegna del crossover

Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med su Italia1 dal 29 giugno. Finalmente abbiamo una data ufficiale per l’arrivo dei nuovi episodi delle serie firmate Dick Wolf sulla rete giovane Mediaset anche se i promo continuano comunque ad annunciare un laconico #Prossimamente. Le prime novità sui palinsesti arrivano proprio da Mediaset che ha in programma una doppia serata il 29 giugno e l’1 luglio per dare via alle tre serie e metterle insieme per il primo crossover della stagione.

Secondo le prime anticipazioni sembra che i primi episodi di Chicago Fire 7, Chicago Med 4 e Chicago PD andranno in onda il 29 giugno mentre l’1 luglio, qualche giorno dopo, andrà in scena il primo crossover che inizia con “In Guerra”, continua con “Dolori distacchi” e si conclude con l’episodio “Lieto fine”, il secondo della sesta stagione di Chicago PD.

Ecco il trailer del crossover:

Dopo questo primo balzo in avanti con ben sei episodi in soli due giorni, ogni sera occuperà il suo posto su Italia1 con una programmazione un po’ differente. In particolare, la rete ha annunciato che Chicago Fire 7 prenderà posto al lunedì dal 6 luglio con ben tre episodi a serata e lo stesso succederà a Chicago PD 6 al mercoledì dall’8 luglio. Sarà diverso per Chicago Med 4 che andrà in onda dal 3 luglio, al venerdì, ma solo con un doppio episodio.

Quello che è certo è che le lunghe stagioni (di oltre 20 episodi) ci terranno compagnia per tutto il mese di luglio e sicuramente anche ad agosto salvo pause e cambiamenti strada facendo. I fan sono già pronti a gustarsi la #OneChicago e, soprattutto, il doppio appuntamento con i primi episodi triplo se contiamo il fatto che Med prenderà il via già il 3 luglio. Siamo sicuri che i fan apprezzeranno lo sforzo della rete e avranno modo di passare in compagnia dei pompieri, i dottori e gli agenti di polizia di Chicago.