Samsung Galaxy Z Flip, cosa non fare per non perdere la garanzia

Avete da poco acquistato il Samsung Galaxy Z Flip, o stavate comunque riflettendo sulla possibilità di comprarne uno quanto prima? Nel caso è giusto che entriate a conoscenza di quello che potrebbe sembrare un piccolo dettaglio, che, se inosservato, potrebbe procurarvi non poche grane. Come riportato da ‘SamMobile‘, se volete preservare la garanzia del prodotto per tutta la sua validità dovete evitare di utilizzare pellicole protettive sullo schermo del Samsung Galaxy Z Flip, così come di apporre adesivi sul resto del corpo del dispositivo, che alcuni impiegano per l’ottimizzazione del grip o per una più profonda personalizzazione del telefono.

L’uso di prodotti terzi, a detta del colosso di Seul, potrebbe danneggiare il display o le giunture del Samsung Galaxy Z Flip (parti che sappiamo essere essenziali per il suo corretto funzionamento), che ricordiamo essere uno smartphone pieghevole a tutti gli effetti, anche se diverso dal Samsung Galaxy Fold. Qualora il terminale dovesse riportare un qualche danno per via dell’impiego degli accessori di cui sopra, la garanzia non coprirà le riparazioni. Ricorderete tutti il grande polverone che venne sollevato con il Samsung Galaxy Fold in merito alla rimozione della pellicola protettiva originale dallo schermo (che si è poi venuta a sapere essere parte integrante del pannello stesso), che ne procurò tutti i problemi tecnici successivi, e probabilmente la mancata fortuna del dispositivo per via dei continui rimandi della commercializzazione.

Per evitare spiacevoli incidenti analoghi, il produttore sudcoreano ha ben pensato di allertare anche tutti i possessori, e futuri tali, del Samsung Galaxy Z Flip. Il discorso naturalmente non riguarda in alcun modo i case e le cover protettive, di cui una risulta già inclusa nella confezione di vendita (le pellicole prottettive e gli adesivi sono invece off limits: ricordatevene nel caso abbiate in mente di acquistare il Samsung Galaxy Z Flip).