In regalo un Samsung Galaxy S20 con la promozione “Vivi un mondo in 8K”

Da poco è stata lanciata una particolare promozione da parte del colosso di Seul denominata ‘Vivi un mondo in 8K‘, che si protrarrà fino al 5 luglio di quest’anno. L’iniziativa, il cui regolamento è disponibile a questo indirizzo, permette di ricevere in regalo un Samsung Galaxy S20. La condizione? Comprare un TV QLED 8K dell’anno 2020, con oggetto i seguenti modelli:

“QE65Q800TATXZT, QE75Q800TATXZT, QE82Q800TATXZT, QE65Q900TSTZXT, QE75Q900TSTZXT, QE65Q950TSTXZT e QE75Q950TSTXZT”.

Una volta acquistato il televisore (chiaro che non si tratta di un pannello dal costo irrisorio, non stiamo nemmeno qui a dirvelo), dovrete registrarlo su Samsung Members entro il 20 luglio (dove vi chiederanno i dati anagrafici, quelli relativi alla TV e la prova d’acquisto che attesta tutto sia avvenuto secondo quanto disposto dal regolamento), per poi ricevere in omaggio un Samsung Galaxy S20. Fate comunque attenzione, in quanto affinché la promozione Vivi un mondo in 8K risulti valida, e vi dia quindi diritto a ricevere in omaggio l’ultimo top di gamma del segmento smartphone del produttore asiatico, servirà acquistare la TV QLED 8K dell’anno 2020 presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, ovvero quelli che mostrano visibilmente il materiale pubblicitario della promozione, oppure nei negozi online di cui si fa menzione nel regolamento all’allegato A (per saperne di più vi invitiamo sempre a prendere visione del suddetto regolamento).

In ogni caso, bisogna anche mettere in conto che la promozione Vivi un mondo in 8K non può essere cumulata ad altre iniziative del genere (vendite in abbinamento, oppure anche concorsi a premio) indette sugli stessi articoli promozionati dalla divisione italiana dell’OEM asiatico. Ormai dovrebbe esservi chiaro come fare per accaparrarvi un Samsung Galaxy S20 acquistando una delle TV QLED 8K dell’anno 2020 aderenti all’iniziativa promozionale. Se avete bisogno di ulteriori chiarimenti il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.