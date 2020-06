Si aggiorna l’app Ufirst per la fila IKEA: circa 20 negozi in Italia abilitati

Praticamente è al completo o quasi l’app Ufirst per evitare la fila presso uno dei negozi IKEA presenti sul territorio nazionale. Lo strumento per dare la coda virtuale davanti ad un punto vendita direttamente da casa o altrove ha funzionato molto bene in una prima fase sperimentale. Per questo motivo i centri vendita che ora lo supportano sono più che raddoppiati rispetto a quanto detto solo negli ultimi giorni di maggio.

Per chi non conoscesse ancoro lo strumento, va chiarito il suo esatto funzionamento. L’app Ufirst serve a prenotare il proprio posto in fila davanti ad un negozio IKEA ma solo virtualmente. Si potrà evitare la coda fino a quando lo strumento non notificherà l’arrivo del proprio turno. Naturalmente la soluzione serve ad evitare che si creino assembramenti davanti ai negozi della grossa catena internazionale.

Come già raccontato, solo un paio di settimane fa, il numero di negozi IKEA per i quali era possibile staccare un biglietto virtuale per la fila era molto basso, con soli 10 centri abilitati. Ad oggi, gli store presenti all’apertura dell’applicazioni sono ben 21 (incluse le prenotazioni del posto in coda per due ristoranti del brand e il servizio clienti).

Chiunque, fin da oggi, vorrà prenotare un posto in fila davanti ad un negozio IKEA, potrà farlo con l’app Ufirst per il centro di Milano Corsico

e Milano San Giuliano, Firenze Sesto Fiorentino, Catania, Bologna Casalecchio, Brescia Roncadelle, Milano Carugate, Padova, Roma Anagnina

Roma Porta di Roma ( e relativo ristorante).

Anche per lo store di Torino Collegno, è ora possibile prenotare un posto in fila sia per lo spazio vendita che per il ristorante. Per finire, l’app Ufirst risulta abilitata anche per il negozio di Bari, Chieti San Giovanni Teatino, Napoli Afragola, Parma e Salerno Baronissi.

Chi avrà bisogno del servizio clienti, potrà pure prenotare il suo posto in coda per ricevere assistenza da un’operatore a Milano Corsico, Milano San Giuliano, Firenze Sesto Fiorentino, Catania. Il quadro del servizio è decisamente al completo.