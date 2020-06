Oltre la Luce è la nuova espansione di Destiny 2: uscita e trailer

L’universo di Destiny 2 continua a crescere. Gli sviluppatori di Bungie hanno infatti alzato il sipario sul futuro del loro shooter massivo disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, andando ad annunciare il nuovo DLC Oltre la Luce. L’espansione, di cui possiamo ammirare le prime sequenze nel trailer in italiano più sotto in questo stesso articolo, proseguirà la storia dei Guardiani su tutte le piattaforme di riferimento, e sarà disponibile per l’acquisto a partire dal prossimo 22 settembre.

Con il lancio del DLC, i giocatori di Destiny 2 potranno allora assistere alla rivelazione di nuovi misteri, maneggiare poteri mai visti prima e affrontare la minaccia delle Navi Piramidali. Il nuovo iter narrativo parte comunque già da oggi, 9 giugno 2020, con la Stagione degli Arrivi, con l’arrivo della prima nave piramidale nel Sistema Solare. Un percorso che porterà Titani, Cacciatori e Stregoni su Europa, uno dei satelliti di Giove, con tanto di nuova Incursione da vivere al fianco dei nostri compagni di clan.

Bungie descrive Europa come un satellite ricoperto dai ghiacci, su cui sorge il Centro Futuristico Bray dell’Età dell’Oro. Sotto le bassissime temperature, dormono da secoli numerosi segreti che si stanno risvegliando, così come un misterioso potere conosciuto come la stasi, generato dall’Oscurità. Questo andrà ad affiancarsi a quelli già esistenti in Destiny 2, vale a dire quello solare, quello dell’arco e quello del vuoto. Non solo, come visibile anche in alcuni scampoli di gameplay – nel video più sopra -, su Europa dovremo combattere contro un nuovo casato dei Caduti guidato da Eramis.

La battaglia tra i Guardiani e le Navi Piramidali sarà di conseguenza il filo conduttore di tutti i principali eventi a cui andremo a prendere parte nel corso della Stagione degli Arrivi, partendo proprio da Oltre la Luce che, come già dicevamo, sarà disponibile dal 22 settembre 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, e successivamente anche su PS5 e Xbox Series X, le console next-gen di Sony e Microsoft.