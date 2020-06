Comparsa in questo poster la Xiaomi Mi Band 5: ecco come appare

Ci sono novità sul fronte Xiaomi Mi Band 5, che sappiamo verrà presentata il prossimo 11 giugno e presentare il modulo NFC a livello internazionale. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il prossimo braccialetto intelligente del produttore cinese è comparso in un poster, evidenziano i colori in cui verranno resi disponibili i vari cinturini. Le nuance corrispondono al rosso, giallo, nero e verde militare, per accontentare un po’ tutti i gusti possibili (che, a nostro modo di vedere, mettono in grande risalto l’ampio display a colori, che dovrebbe avere una diagonale da 1.2 pollici (a differenza di quello da 0.95 pollici della precedente Xiaomi Mi Band 4).

La Xiaomi Mi Band 5, come sopra vi dicevamo, includerà il chip NFC anche nella sua variante internazionale (il precedente modello pure prevedeva la connettività, ma sulla sola variante cinese), divenendo così un valido e comodo strumento di pagamento contactless (che in questi tempi di Coronavirus non è affatto male). Il braccialetto intelligente dovrebbe anche presentare il supporto ad Amazon Alexa per poter dialogare con l’assistente virtuale del noto e-commerce (anche se non è chiaro il modo in cui le parti si interfacceranno, non essendo la smart-band, almeno ipoteticamente, provvista di microfono ed altoparlante), e lo strumento per la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue (tracking SpO2), a cui ormai non si può proprio rinunciare.

Il prezzo della Xiaomi Mi Band 5 dovrebbe essere pari a 175 Yuan, il corrispettivo di circa 21 euro al cambio attuale. A questo punto non ci resta che attendere il prossimo 11 giugno per saperne di più sul conto della smart-band che resta tra gli accessori tech più attesi dell’anno (senza nulla togliere agli altri braccialetti intelligenti, ma questo sembra avere proprio una marcia in più). Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci attraverso il box dei commenti in basso.