Biglietti in prevendita per i concerti di Diodato nel 2020

I concerti di Diodato in estate sono confermati. Dopo alcuni mesi di silenzio, il vincitore in carica del Festival di Sanremo ha deciso di tornare dal vivo in una serie di live in conformità con la Fase 2 e quindi con un massimo di 1000 spettatori per i concerti dal vivo. L’artista tarantino avrebbe dovuto tenere i suoi concerti tra Milano e Roma, che sono stati annullati per emergenza sanitaria.

Gli appuntamenti con la musica dal vivo di Diodato, nei quali suonerà il nuovo album Che Vita Meravigliosa, sono cinque e arrivano a sorpresa dopo la partecipazione a Europe Shine A Light, nel quale ha suonato in un’Arena di Verona completamente deserta. Il brano interpretato è Fai Rumore, con il quale ha trionfato a Sanremo 2020.

Racconta Diodato:

“Ho pensato tanto al momento in cui ci saremmo ritrovati. Ho pensato a tutti voi che in questi mesi mi avete scritto cose bellissime, che mi avete raccontato le vostre storie, che avete fatto di tutto per farmi sentire speciale e siete riusciti ad alleviare la solitudine. Ho pensato ai miei amici, ai miei compagni di viaggio, professionisti che da anni mi permettono di dare il meglio su un palco e che sono stati tra i più colpiti da questa situazione. Ho pensato al giorno in cui saremmo tornati ad essere un corpo unico, capace di raccontare quanto tutto questo sia importante per una società libera, sana, felice”.

I Concerti di Un’Altra Estate di Diodato inizieranno il 4 luglio con il primo live in Valle d’Aosta, presso la Musicastelle Outdoor. Si tratta di un concerto pomeridiano. Diodato sarà poi alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica il 25, 26, 27 luglio, mentre sarà all’Indiegeno Fest al Teatro di Tindari il 4 agosto. L’inedito è uscito dopo due mesi di quarantena e ha seguito la vittoria al Festival di Sanremo in Fai Rumore.

I biglietti acquistati per il concerto all’Atlantico di Roma saranno validi per le date che Diodato terrà all’Auditorium Parco della Musica di Roma. La validazione dei tagliandi acquistati, con l’assegnazione del posto, dovrà avvenire su www.otrlive.it. I biglietti per le date estive di Diodato sono in prevendita su TicketOne dalle 11 del 10 giugno.