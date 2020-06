Chega di Gaia Gozzi live a Pianeta 2020: “Per la Terra c’è ancora tanto da fare” (video)

Gaia Gozzi, live a Pianeta 2020, ha partecipato alla manifestazione organizzata dal Corriere Della Sera per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente che ricorreva ieri, 5 giugno.

La vincitrice di Amici di Maria De Filippi 2020 si è esibita in diretta con due brani del suo repertorio, Mi Ricordo Un Po’ Di Me e Chega, ed è intervenuta per parlare dell’importanza del rispetto del Pianeta.

Non ha nascosto, Gaia, il suo apprezzamento per il movimento Fridays For Future di Greta Thunberg e il fatto che esista un tale attivismo anche in Italia la riempie di orgoglio. Grazie alla sensibilizzazione sull’ambiente, secondo la cantante, è possibile fare breccia sull’individualismo per riscoprire un senso di comunità che in questo periodo storico è l’unica arma che possiamo sfruttare per salvare il pianeta.

“Se partiamo dal nostro singolo e piantiamo un seme si può cambiare il futuro“, ha detto Gaia.

Chega è un brano in lingua portoghese il cui titolo significa Basta ma anche Arriva o Scende In Strada e racconta che anche lei vuole dire “basta” e rendersi parte attiva di un cambiamento: “Riprendiamo in mano il nostro pianeta. Lo stiamo già facendo ma c’è ancora tanto da fare“.

Non solo: Gaia sostiene che possiamo fare una piccola rivoluzione anche senza uscire per strada. Un esempio è dato dalle tante applicazioni disponibili per tutti i device che ci insegnano il modo più green per smistare il cibo invenduto per acquistarlo o venderlo a prezzi convenienti.

La cantante si definisce realista speranzosa in quanto crede fortemente nell’essere umano. Un mondo di umani che ricambiano l’affetto, perché c’è tanto pubblico che crede in lei. Per questo Chega di Gaia Gozzi è diventato Disco D’Oro e l’artista ha ricevuto il premio durante la finale di Amici Speciali di Maria De Filippi andata in onda ieri sera 5 giugno.

Per vedere la premiazione di Chega col Disco D’Oro clicca qui. Di seguito il video di Gaia Gozzi live a Pianeta 2020.