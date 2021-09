Nuvole Di Zanzare di Gaia è il singolo che anticipa l’album Alma, atteso ad ottobre. Anche il brano inedito verrà rilasciato nel mese di ottobre. L’uscita è prevista per venerdì 1 mentre l’intero progetto discografico di Gaia verrà rilasciato alla fine del mese.

Nuvole Di Zanzare di Gaia è attualmente disponibile in pre-save e pre-add in tutti gli store digitali e solo tra qualche giorno sarà disponibile ufficialmente in radio e per l’ascolto in streaming ad anticipare i contenuti del disco di inediti che vedrà la luce il 29 ottobre.

Il nuovo pezzo di Gaia porta con sé il sapore di un’estate che sta finendo e che lascia spazio a un nuovo inizio. L’aria di settembre trova spazio nel brano con la voglia di vivere le ultime giornate calde e l’atmosfera frenetica della città combatte la scia di spensieratezza e indolenza che la stagione estiva lascia dietro di sé.

Attimi di vita che portano a profonde riflessioni sui legami. Quando si parla di persone legate tra di loro anche il “nulla” assume un sapore nuovo e speciale ed enfatizza le emozioni.

“I respiri, i battiti, la convivenza fluiscono in maniera naturale e si uniscono diventando un unicum. Questo avviene in tutte le relazioni, con noi stess*, con le persone a noi vicine, con coloro che amiamo, quando ci connettiamo e quando abbiamo il coraggio di farlo. Le zanzare fanno da sfondo al tempo e alle storie che passano, una fastidiosa compagnia per tutti questi momenti che riporta continuamente alla mente i ricordi di una provincia che si ripete, ma che non si ferma mai”, si legge nella comunicazione del rilascio del singolo.

Il nuovo disco arriverà dopo un tour acustico per Gaia, in attesa di nuovi live per portare la sua musica al cospetto del pubblico.