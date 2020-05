Tutta al maschile la finale di Amici Speciali: tra i 4 Irama, The Kolors e Michele Bravi

La finale di Amici Speciali sarà tutta al maschile. Tre cantanti e un ballerino disputeranno la finalissima per il titolo di campione della prima edizione del nuovo programma TV di Maria De Filippi.

Dei 12 concorrenti in semifinale, 8 sono stati eliminati e 4 sono i finalisti.

Il primo finalista di Amici Speciali è stato il cantante Michele Bravi, uscente da un momento di buio. L’artista si è commosso nel chiacchierare con Maria De Filippi e ha conquistato la prima maglia della finale.

A Michele Bravi hanno fatto seguito Irama per il canto ed Alessio Gaudino per il ballo, unico ballerino ad approdare alla finale di Amici Speciali che verrà disputata la prossima settimana, in diretta su Canale 5.

Il quarto ed ultimo finalista è stato scelto dai 3 precedenti. Con 2 voti sui 3 disponibili, i finalisti hanno scelto Stash e i The Kolors consentendo al gruppo di accedere all’ultima puntata di Amici Speciali.

Niente di fatto per le donne: la quota rosa è assente in finale. Dovrà ricredersi, dunque, chi puntava sulla presenza certa di Gaia Gozzi, vincitrice in carica di Amici, piuttosto che di Giordana Angi.

Il vincitore di Amici Speciali si nasconde dunque tra i 4 superstiti della semifinale che ha contribuito a supportare l’Italia nella lotta al Coronavirus devolvendo tamponi e fondi grazie a TIM, sponsor della trasmissione.

In studio anche 90 ragazzi, aspiranti concorrenti della prossima edizione di Amici. Il pubblico ad Amici Speciali ritorna con tutte le precauzioni del caso e il distanziamento imposto dalle disposizioni governative.

Al termine della semifinale di Amici Speciali, Maria De Filippi comunica ai 90 presenti che hanno superato i primi provini: la loro strada continua verso l’accesso al programma in vista dell’edizione numero 20 che partirà il prossimo autunno per concludersi nel 2021.

I casting per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi sono in corso: scopri come partecipare.