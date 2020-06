Con la Samsung TV QLED 2020 un Galaxy S10 o una soundbar in regalo

Eravate già intenzionati ad acquistare una Samsung TV QLED 2020? Potreste approfittare della promozione ‘QLED 2020, la tecnologia che ti premia‘ per ottenere in omaggio un Samsung Galaxy S10 (non più top di gamma in carica del segmento smartphone, sostituito com’è stato dai nuovi Galaxy S20, anche se parliamo pur sempre di un telefono degno di nota, che ancora si comporta molto bene, ed è ben supportato lato software), oppure la Soundbar Q60T. Riceverete il premio scelto direttamente a casa, senza spese aggiuntive.

Partecipare all’iniziativa è molto semplice: bisognerà acquistare un TV QLED Samsung 2020 nel periodo compreso tra il 22 maggio ed il 28 giugno presso i negozi aderenti, registrare il prodotto su Samsung Members entro il 13 luglio ed infine ricevere a scelta un Samsung Galaxy S10 o una Soundbar HW-Q60T. Un’operazione piuttosto facile da portare a termine, e che non dovrebbe richiedere particolari sforzi da parte del consumatore. Ci raccomandiamo solo di fare bene attenzione, se si mira ad ottenere il premio a scelta tra il Samsung Galaxy S10 e la Soundbar HW-Q60T, a rispettare le condizioni previste dall’iniziativa (relative all’acquisto di una Samsung TV QLED 2020, i cui modelli inclusi nella promozione potete reperirli a questo indirizzo, tra il 22 maggio ed il 28 giugno, ed alla successiva registrazione del prodotto su Samsung Members entro il 13 luglio).

Adesso che sapete tutto non avete che da scegliere la Samsung TV QLED 2020 che più vi aggrada, procedendo all’acquisto entro i tempi prestabiliti (sarà importante rientrare nel periodo indicato sia per quanto concerne l’acquisto della TV di ultima generazione che per la registrazione del prodotto su Samsung Members): dopo di che il Samsung Galaxy S10 o la Soundbar Q60T saranno vostri (sempre che abbiate osservato le indicazioni previste dal regolamento). In caso di domande il box dei commenti è a vostra disposizione.