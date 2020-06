Tutti i sensori della fotocamera del Samsung Galaxy Note 20 Plus

Si torna a parlare del Samsung Galaxy Note 20 Plus, e più in particolare del suo comparto fotografico posteriore, di cui ha analizzato la composizione il noto leaker Ice universe dal proprio profilo Weibo. La fotocamera del phablet di prossima generazione dovrebbe avere un sensore principale da 108MP, mentre mancherà il sensore ToF, sostituito eventualmente da un sensore laser per permettere alla lente primaria di effettuare scatti veloci e ben messi a fuoco.

Il sensore da 108MP corrisponderebbe al Samsung Bright HM1 da 1/1.33″ (lo stesso che include il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G), accompagnato da un ultra-grandangolare ISOCELL Fast 2L3 da 12 MP 1/2.55″ con PDAF e da un sensore periscopico da 13MP Samsung Slim 3M5 da 1/3.4″ per uno zoom di 50x (non si arriverà ai 100x di cui è capace il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G). Non si registrano novità per quanto riguarda il processore Exynos 992 che la linea dei Samsung Galaxy Note 20 dovrebbe inaugurare. In ogni caso, il lancio resta programmato per il Q3 2020, con evento di presentazione presumibilmente fissato per agosto ed immissione sul mercato a partire da settembre (oppure anche per la fine di agosto, a seconda del giorno del lancio e della catena produttiva, che non dovrebbe comunque risentire dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, che il colosso di Seul potrebbe aver saputo gestire perfettamente).

Questo è quanto, al momento, traspare sul conto dei phablet di prossima generazione, e nel dettaglio sulla composizione del comparto fotografico del Samsung Galaxy Note 20 Plus, che sarà anche il modello più avanzato della gamma (non dovrebbe esserci, invece, il Samsung Galaxy Note 20 Ultra, come invece ci aspettavamo settimane fa). Adesso siamo proprio curiosi di scoprire cosa ne pensate voi di tutto quanto dettagliato da Ice universe. Sareste soddisfatti di una simile configurazione?