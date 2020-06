In Cercando Alaska si va a caccia della talpa con due episodi sconvolgenti: anticipazioni 3 e 10 giugno

Cercando Alaska si prepara a tornare in onda con due nuovi episodi dopo il successo della scorsa settimana. I giovani ragazzi del campus della Culver Creek sono pronti a tenervi compagnia con un’altra serie di storie, intrecci e colpi di scena che sveleranno qualcosa in più del passato della complicata Alaska e metterà alle strette il Colonnello. Siamo ormai al giro di boa visto che la serie è composta da soli otto episodi e questo significa che quello che succederà sarà cruciale per il prosieguo della storia, ma a cosa andremo incontro?

L’appuntamento è fissato per le 21.10 circa con il terzo e quarto episodio in cui Alaska organizza un’uscita di gruppo per fare in modo che Miles possa finalmente uscire con Lara. I due continuano a scambiarsi degli sguardi ma il giovane in arrivo dalla Florida ammette di non essere mai uscito davvero con una ragazza. Takumi viene a sapere che Paul e Marya verranno in visita alla Culver Creek in occasione di una partita di basket ma anche che i due sono convinti che la talpa sia proprio Alaska, che sia proprio lei che ha spifferato tutto quella sera causando la loro espulsione?

Proprio mentre le rivelazioni sconvolgono il Colonnello, la sua vita e il suo gruppo di amici, Miles finisce in ospedale accompagnato da Lara per una presunta commozione cerebrale dopo aver preso una botta in testa. Al suo ritorno si accorgerà del terremoto che c’è stato e che ha visto protagonista proprio la sua Alaska? Le cose per lei non si mettono bene soprattutto perché adesso tutti la evitano etichettandola come la spia del campus e l’unico che le rimane accanto è proprio Miles ma quando la madre del Colonnello lo scopre, li invita a casa sua. Alska riuscirà a tornare in pista oppure no?

Cercando Alaska metterà in crisi la protagonista ma anche il suo gruppo di amici soprattutto negli episodi in onda la prossima settimana, il 10 giugno, ad un passo dal finale. In “Vi dimostrerò che non spara” e “Ce ne andremo tutti” in cui il colonnello è infastidito nel vedere che Sara sta frequentando Longwell mentre Miles cercherà di farsi perdonare da Lara invitandola al ballo. Durante la notte, i Weekend Warriors fanno allagare la stanza di Alaska, distruggendo gran parte della sua Biblioteca della vita e a quel punto Takumi e il Colonnello corrono in suo soccorso mettendo insieme un piano per sabotare le loro domande per il college.

Finalmente Alaska rivela come è morta sua madre e ammette a Miles che proprio questa è la ragione per cui è così riluttante a tornare a casa. Cosa è successo davvero?