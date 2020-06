In 36 gli smartphone Huawei e Honor con EMUI 10.1: pianificazione al 3 giugno

Ottime notizie per tanti possessori di smartphone Huawei e Honor in attesa dell’aggiornamento EMUI 10.1. La lista di dispositivi abilitata all’ultima fatica software si allunga e non poco. Solo rispetto ad una quindicina di giorni fa, il numero di device pronti a ricevere il prossimo update più che duplica, passando da 15 a ben 36.

Le notizie qui messe in rilievo riguardano il paese quartier generale del produttore , dunque la Cina. Più che evidente, tuttavia, è che il rilascio parta proprio da queste parti per poi procedere anche in Europa e dunque in Italia. Per questo motivo è interessante guardare quanto sta accadendo si dall’altra parte del mondo ma che prima o poi ci riguarderà da vicino.

L’aggiornamento EMUI 10.1 per smartphone Huawei e quello Magic UI 3.1 per quelli Honor offre tante novità come il servizio di comunicazione MeeTime ma anche l’assistente vocale Celia, il nuovo tema per l’Always on Display, ancora le modalità multi-window e quelle per la proiezione videoe il potenziamento audio. Ci sono tanti motivi dunque per attendere il rilascio che avverrà per tutti i seguenti modelli.

Nella lista di dispositivi Huawei pronti a ricevere l’aggiornamento EMUI 10.1 ce ne sono diversi che in parte hanno ricevuto già il pacchetto stabile, altri che sono in procinto di riceverlo proprio in Cina. L’elenco completo, ad ogni modo, include i Huawei Mate 30 e 30 Pro 4G ma anche le due rispettive versioni 5G e poi il Mate 30 RS Porsche Design. Spazio anche ai Huawei P30 e P30 Pro, al Nova 6 4G e 5G, al Nova 6 SE. All’appello per il nuovo aggiornamento non mancheranno neanche i Mate 20 e 20 Pro, i Mate 20 RS Porsche Design e ancora i Huawei Mate 20 X 4G e 5G. Inclusi in questa lista anche i Nova 5 e 5 Pro, i Nova 5Z, i Nova 5i Pro, gli Enjoy 10 S e i pieghevoli Mate X e Mate XS.

Specificata la situazione per l’EMUI 10.1 a bordo degli smartphone Huawei, ecco invece la pianificazione per il brand Honor e la sua interfaccia Magic 3.1. La riceveranno gli Honor V30 e V30 Pro, gli Honor V20, gli Honor Magic 2, Gli Honor 20 e 20 Pro e ancora l’Honor 20S. Non mancheranno all’appello neanche gli Honor 9X, 9X Pro e gli Honor 20 Youth Edition.

Piccola nota a margine per il segmento tablet: EMUI 10.1 sarò disponibile anche sui Media Pad M6 da 10.8 pollici, da 8.4 pollici e per la Turbo Edition.