Il punto sulla beta EMUI 10.1 per Huawei e Honor al 15 maggio dalla Cina

L’aggiornamento EMUI 10.1 su smartphone Huawei e Honor a che punto è? La vedremo presto in versione pubblica in Europa e dunque in Italia? Nella giornata di ieri 14 maggio, OM ha riportato la notizia del via alla fase di test aperta a tutti per la serie Huawei Mate 20, in particolare in Cina. Possiamo dunque dire che è anche l’ora di capire come stanno le cose per altre varianti.

Quanto riportato in questo approfondimento va geolocalizzato in Cina dove, come è risaputo, tutto prende il via proprio per l’update dei telefoni sia Huawei che Honor. Ebbene, proprio in queste ore da una fonte accreditata come Huawei Central giunge specifica notizia che per ben 15 dispositivi è stata fatta partire la fase sperimentale in versione pubblica e non ristretta ad un numero limitato di utenti.

Per quali smartphone Huawei dunque, la beta EMUI 10.1 è praticamente disposnibile (per partire, sempre in Cina)? Oltre ai Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro, Mate 20 RS, Mate 20 X 4G e 5G già nominati nelle scorse ore, il grande salto ora spetta anche al Huawei Nova 5 Pro e ai tablet Huawei MediaPad M6 da 8.4, da 10.8 pollici e nella versione Turbo Edition.

Per quanto riguarda gli smartphone Honor ora pronti a ricevere La Magic 3.1, la corrispondente lista include Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20, Honor Magic 2 ma ancora Honor 9X e Honor 9X Pro.

Dopo il rilascio in Cina la beta pubblica sui 15 smartphone Huawei e Honor su elencati dovrebbe essere disponibile anche per gli utenti europei e dunque italiani. Sono già noti i pacchetti software propedeutici per l’installazione del firmware di testi. Le build saranno le seguenti:

EMUI 10 10.0.0.200 per i Huawei Mate 20;

EMUI 10.0.0.152 per Huawei Nova5 Pro;

EMUI 10.0.0.220 e 10.0.0.223 per i MediaPad;

EMUI 10.0.0.194 per gli Honor 20;

EMUI 10.0.1.120 per gli Honor 8X.

Sull’eventuale prossima disponibilità di tutti i programmi beta dalle nostre parti non mancheremo di fornire dei puntuali aggiornamenti.