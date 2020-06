Elettra Lamborghini contro i razzisti: “Gli stessi che non vogliono i barconi oggi mettono lo sfondo nero”

L’attacco di Elettra Lamborghini contro i razzisti arriva nelle stories su Instagram con un video in cui la voce di Musica (E Il Resto Scompare) si scaglia contro il #BlackoutTuesday, la giornata del 2 giugno dedicata alla morte di George Floyd per combattere la discriminazione razziale.

Ieri, infatti, tantissimi account anche di personaggi famosi hanno applicato sul loro profilo un’immagine totalmente nera per aderire all’iniziativa portata avanti anche dall’industria musicale. La cosa non è piaciuta a Elettra Lamborghini, che ha sottolineato una certa ipocrisia da parte di molte persone.

“Foste tutti così buoni non sarebbe un mondo di me**a”, tuona la cantante scagliandosi contro chi ha aderito all’iniziativa senza conoscerne le origini né lo scopo. In particolare, Elettra Lamborghini si riferisce a coloro che protestano quando in Italia arrivano i barconi con i migranti ma che ora, per seguire una tendenza, applicano sui loro profili uno sfondo nero.

Per questo la Lamborghini dice che non metterà l’immagine con sfondo nero sui suoi profili social in quanto detesta pubblicare ciò che fanno gli altri soltanto per seguire una moda.

Ancora, la twerking queen ripete quanto sia bello confrontarsi con una cultura differente senza alcun pregiudizio e quanto sia utile per la pace guardare al di là del proprio naso, ma sottolinea che continuare a seguire le tendenze sui social o le tendenze più in generale non si va da nessuna parte.

Una voce fuori dal coro, quella della Lamborghini, quasi come quella di Fedez che ha esortato i colleghi a unirsi in protesta anche contro l’odio razziale che dilaga in Italia da parte di una certa fetta politica.

L’invettiva di Elettra Lamborghini contro i razzisti è un pensiero che può essere comune: tanti utenti, infatti, si fanno megafono di ciò che dicono i loro idoli sui social senza conoscerne il reale significato.