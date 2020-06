Planets su Rai4, alla scoperta dei pianeti del Sistema Solare con la docuserie BBC

Un affascinante viaggio tra i pianeti che compongono il Sistema Solare: è questa la promessa di Planets, la docuserie scientifica prodotta dalla BBC che approda su Rai4 in prima visione assoluta dal 3 giugno.

Il canale 21 del digitale terrestre la trasmette ogni mercoledì in seconda serata, dalle 23:10, per cinque appuntamenti all’insegna della scoperta dei pianeti del nostro Sistema Solare.

In cinque episodi da un’ora ciascuno, Planets è una docuserie divulgativa che cerca di raccontare in modo immediato e accattivante come sono nati, come si sono evoluti e qual è la storia degli otto pianeti del Sistema Solare, servendosi di spettacolari effetti visivi che hanno lo scopo di trascinare lo spettatore in questi mondi misteriosi. La storia dei pianeti e la loro trasformazione nel tempo viene raccontata attraverso la spiegazione di eventi astrofisici, come le migrazioni planetarie, o fenomeni naturali, come le magnifiche cascate perdute del misterioso Marte, che ne hanno determinato l’evoluzione nei millenni.

Ogni episodio è presentato dal professor Brian Edward Cox, fisico di fama mondiale in cattedra all’Università di Manchester: è lui a fare da guida in questo percorso che espone teorie e ipotesi scientifiche affiancandole ad immagini provenienti da missioni spaziali. Si parte dai cosiddetti pianeti interni – Mercurio, Venere e la Terra – per poi proseguire con puntate monografiche dedicate a Marte, il pianeta rosso che ha stuzzicato più di tutti l’immaginazione degli osservatori terrestri, il gigante gassoso Giove, che più ha influenzato lo sviluppo di tutti gli altri, e il “signore degli anelli” Saturno. Gli ultimi due episodi di Planets, infine, affrontano il racconto dei misteriosi e remoti “mondi di ghiaccio” Urano e Nettuno.

Ecco alcune delle meravigliose immagini utilizzate nella serie (foto: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill).





































@NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

La docuserie, che ha anche una versione americana, è prodotta da BBC Studios e ha debuttato la scorsa primavera su BBC Two, conquistando pubblico e critica. Nello stesso periodo è uscito anche un libro dal titolo The Planets scritto dal produttore esecutivo della docuserie Andrew Cohen con il professor Brian Cox.