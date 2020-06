Via libera per The Witcher 2 su Netflix: ripartono le riprese della seconda stagione dopo il COVID-19

Gli amanti di serialità fantasy, attendono The Witcher 2 con spasmodica eccitazione. La produzione originale Netflix, dopo un ciclo di otto episodi disponibili sulla piattaforma streaming del gigante americano, tornerà infatti con una seconda stagione già confermata da tempo, andando a raccontare ancora una volta le gesta di Geralt di Rivia. Lo strigo dalla chioma argentea, protagonista dell’antologia letteraria scritta da Andrzej Sapkowski e della trilogia di videogiochi confezionata dai talentuosi ragazzi di CD Projet RED, impugnerà la sua coppia di spade in puntate nuove di zecca grazie al talento attoriale di Henry Cavill, che ha saputo vestire in modo convincente i panni dell’antieroe.

Offerta The Witcher III - Game Of The Year - PlayStation 4, Dialogo: Inglese,... Include le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, che offrono ben...

Affronta i tuoi nemici nei panni di un esperto cacciatore di mostri,...

E se è vero che negli ultimi mesi praticamente tutte le produzioni del grande “calderone” dell’entertainment sono state costrette a fermarsi a causa dell’allarme sanitario per il nuovo Coronavirus, è notizia delle ultime ore che quelle previste sul territorio della Gran Bretagna hanno avuto l’ok per ripartire. Tra quelle che hanno ricevuto semaforo verde c’è pure per l’appunto The Witcher 2, le cui riprese erano state avviate in quel di Londra prima dello scoppio della pandemia. A segnalarlo è il The Guardian, sulle cui pagine è pure possibile leggere che la British Film Commission e la British Film Institute hanno stilato delle linee guida ben precise per scongiurare la diffusione del contagio da COVID-19. Sarà allora fondamentale che tutte le professionalità coinvolte – dai registi alle controfigure – rispettino il distanziamento sociale, mentre saranno avviati anche dei corsi di preparazione appositamente studiati per la sicurezza e misurazione della temperatura obbligatoria, così da portare avanti i lavori sulla seconda stagione senza troppi problemi.

The Witcher 2, cast e personaggi della serie fantasy Netflix

Ambientata nel mondo fantastico del Continente, The Witcher 2 su Netflix andrà a coinvolgere gli stessi volti della prima stagione, assieme ad inevitabili new entry. Riconfermato nel ruolo del protagonista Geralt di Rivia l’attore Henry Cavill. Al suo fianco Freya Allan nel ruolo di Ciri e Anya Chalotra nella parte di Yennefer, mentre Joey Batey sarà Jaskier. A loro si unisce l’attrice Carmen Laniado, che nella seconda stagione interpreta il personaggio di Violet, così come Paul Bullion (Lambert), Yasen Atour (Coën), Kristofer Hivju (Nivellen), Agnes Bjorn (Vereena), Thue Ersted Rasmussen (Eskel), Aisha Fabienne Ross (Lydia) e Mecia Simson nel ruolo di Francesca.