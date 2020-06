Vasco Rossi contro i gilet arancioni, Pappalardo lo insulta

Vasco Rossi contro i gilet arancioni, i manifestanti guidati dall’ex Carabiniere – oggi politico – Antonio Pappalardo.

Il rock di Zocca ha condiviso sui social le parole di Andrea Scanzi contro i gilet arancioni che qualche giorno fa hanno manifestato in Piazza Duomo a Milano per poi spostarsi a Bari.

Al grido di “la pandemia non esiste”, i manifestanti si sono recati in piazza senza mascherine né guanti o altri dispositivi di protezione individuale. Non rispettate neanche le misure di sicurezza relative al distanziamento sociale: nessuno dei manifestanti ha rispettato la distanza di un metro. Un vero e proprio assembramento, vietato dalle disposizioni governative attualmente in essere per contenere la pandemia da Coronavirus.

Per i gilet arancioni, del resto, la pandemia non esiste. Da qui nascono le manifestazioni nelle piazze che hanno raggiunto anche Vasco Rossi. Il cantante ha condiviso un post sui social scritto da Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano.

Sui social ha commentato la vicenda e le migliaia di persone che hanno manifestato in piazza senza curarsi delle misure di sicurezza imposte dal Governo, mettendo a rischio la propria salute e quella di tutti noi.

“Il problema non è solo che migliaia di persone abbiano manifestato fregandosene del distanziamento sociale, e dunque sputando in faccia alla loro (e sticazzi) e alla nostra salute, ma che migliaia di persone – a Milano e non solo a Milano – siano scese in piazza per seguire un personaggio caricaturale e marginale, da anni zimbello del web e della “politica”, convinto che il covid si curi con lo yoga e che il futuro sia il ritorno alla lira italica (io preferirei i sesterzi: li trovo più moderni). Se ci avessero detto che questo ospite minore della Zanzara avrebbe portato le masse in piazza, per giunta in tempo di pandemia, ci saremmo messi a ridere. E invece non c’è nulla da ridere, perché – conclude – in questo Paese la farsa ha preso ormai il posto della realtà. L’ignoranza regna, la rabbia a caso domina. E il buon senso è più fuori moda del mangianastri. Siamo messi male. Ma parecchio”.

Pappalardo ha risposto a Vasco Rossi attraverso un video da Bari: lo ha insultato per la sua presa di posizione, senza mezzi termini.

Molti dei manifestanti sono già stati intercettati dalla Digos di Milano e sanzionati con multe dai 400 ai 3000 euro, secondo le normative vigenti.