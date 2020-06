Le più belle immagini di buon 2 giugno 2020 Festa della Repubblica con la bandiera italiana

In questo 2020 le immagini di buon 2 giugno Festa della Repubblica italiana potrebbero essere ancora più ricercate. La bandiera tricolore che accomuna tutto un popolo segnato dai mesi di lockdown per la pandemia di Covid-19 simboleggia (forse più che in passato) la rinascita e magari preannuncia grandi cambiamenti per il futuro,

Come da tradizione , il 2 giugno ricorre l’anniversario del momento in cui, nel lontano 1946, gli italiani scelsero la repubblica appunto al posto della monarchia. Dopo anni di guerra e di regime fascista, ci fu una svolta epocale per il nostro paese con l’avvio dei lavori per la nostra Costituzione. Dopo 74 anni da quel momento storico, ci si ritrova a combattere un nemico oscuro come quello rappresentato dal Covid-19 che, purtroppo, ha fatto registrare più di 33.000 morti in tutte le regioni della penisola.

Magari via WhatsApp, su Facebook e via altro social, ecco che le più belle immagini di buon 2 giugno faranno la loro comparsa nelle prossime ore. Come già detto, il simbolo indiscusso della festa è senz’altro la bandiera tricolore ma anche le frecce dell’Aeronautica militare. Queste ultime sono state protagoniste di un tour che ha abbracciato da nord a sud tutti i capoluoghi di regione del paese ed in più alcuni luoghi simbolo. La conclusione delle esibizioni, come da tradizioni, avverrà però domani, in pieno centro storico e non solo, con la solita apparizione spettacolare delle frecce appunto, dietro l’Altare della Patria. Presso quest’ultimo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella porterà una corona al milite ignoto, simbolo di tutti i caduti in guerra.

















Le immagini di buon 2 giugno presenti nella galleria di questo articolo, potranno essere esplose e dunque utilizzate a piacimento attraverso la condivisione via WhatsApp o altro strumento desiderato. Non resta che augurare ai nostri lettori una sentita Festa della Repubblica,