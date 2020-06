Al minimo Huawei P40 Lite e P30 Lite oggi 1 giugno con offerte Amazon

La settimana ed il mese si aprono con le offerte Amazon del 1 giugno, all’insegna di due tra i dispositivi Android più amati, di cui uno rappresenta l’evoluzione dell’altro. Parliamo del Huawei P40 Lite, l’ultima versione economica del top di gamma cinese, disponibile al prezzo di 222,99 euro con Prime (consegna senza costi aggiuntivi entro mercoledì 3 giugno), venduto da terzi e spedito da Amazon. Come avrete capito, la disponibilità del prodotto è immediata (colorazione Midnight Black, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna).

Offerta Huawei P40 Lite Midnight Black 6.4" 6gb/128gb Dual Sim Sistema Operativo: Android Open Source 10.0 con HMS App

Fotocamera: 48 + 8 + 2 + 2 mp apertura grandangolo f/1.8, obiettivo...

Il Huawei P40 Lite, benché sia stato proposto ad un prezzo più che allettante per effetto delle offerte Amazon di oggi 1 giugno, non vi convince troppo per via della mancanza dei servizi Google, soppiantati dai Huawei Mobile Services (HMS)? Non siete i soli a porvi questo problema, anche se ormai sappiamo quanto profondo sia diventato l’ecosistema proprietario (la strada per arrivare ad eguagliare il colosso di Mountain View è ancora in salita, ma diciamo che le premesse sono più che buone, almeno per quanto fatto vedere fino a questo momento).

In ogni caso, il piano B è pronto per voi: le offerte Amazon di oggi 1 giugno tirano in ballo anche il Huawei P30 Lite, non più l’ultimo dispositivo in carica (è stato sostituito nella gamma attuale proprio dal Huawei P40 Lite), ma con inclusi i servizi Google a cui qualcuno proprio non riesce a rinunciare. Il prezzo è di 204 euro con Prime, nella colorazione Peacock Blue, con 4GB di RAM e 128GB di storage interno. La disponibilità, anche in questa circostanza, è immediata, con possibilità di consegna senza costi aggiuntivi entro giovedì 4 giugno. Il Huawei P30 Lite, proprio come il Huawei P40 Lite, viene venduto da terzi e spedito da Amazon.