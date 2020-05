Profiling 7 verso il finale di stagione su Giallo: anticipazioni ultimi episodi del 31 maggio e del 7 giugno

Prosegue su Giallo la programmazione in prima visione in chiaro di Profiling 7, la serie crime francese che a partire da questa stagione ruota intorno alla criminologa Adèle Delettre e ai casi che è chiamata a risolvere insieme alla polizia francese.

In onda ogni domenica in prima serata dalle 21:00 sul canale 38 del digitale terrestre, la programmazione di Profiling 7 è giunta quasi a conclusione: gli episodi di domenica 31 maggio sono i penultimi prima del finale di stagione, che sarà trasmesso il 7 giugno con gli ultimi due capitoli.

Questa stagione è stata la prima con la nuova protagonista Juliette Roudet, che ha sostituito lo storico volto della serie, Odile Vuillemin, interprete per le prime sei stagioni del personaggio della criminologa Chloé Saint-Laurent. La Roudet interpreta due personaggi, sia la protagonista Adèle che sua sorella Camille, vittima di un rapimento durante il quale ha sviluppato una sindrome di Stoccolma. Proprio il travagliato rapporto tra le due gemelle sarà al centro della trama degli ultimi due episodi di Profiling 7.

Ecco le trame degli episodi 7 e 8 in onda su Giallo il 31 maggio, penultimo appuntamento prima del finale di stagione.

7×07 – Con tutto il mio amore

Mentre Rocher supera con successo il suo ultimo esame di guida, Emma si confronta con una sorprendente denuncia di un crimine: un famoso medium racconta di aver avuto la visione di un uomo che giaceva nell’acqua sotto una luce forte in un posto circondato da tulipani.

7×08 – La mummia

La squadra scopre il corpo di un senzatetto nel Bois de Boulogne, morto dopo aver inciso tre lettere con le unghie, per terra. Mentre Adèle si interroga sul significato di questo gesto, Rocher la salva in extremis … da un cobra reale nascosto nell’auto della vittima!

A seguire, Giallo trasmette in replica il primo episodio dell’undicesima stagione di Alice Nevers – Professione Giudice, iniziata giovedì scorso in prima visione assoluta.

Domenica 7 giugno Giallo trasmetterà il finale di stagione di Profiling 7, con due episodi legati dalla stessa trama orizzontale.

7×09 I prescelti – prima parte

Mentre Adèle, bloccata nella UMD al posto di sua sorella, non riesce a dimostrare di essere stata vittima di una macchinazione, Camille si ritrova nei panni della sua gemella e si diverte a distruggere tutta la sua vita. La squadra sta indagando sul violento omicidio di un avvocato, ma il caso prenderà una svolta molto più personale per Rocher quando apprenderà che la vittima ha spinto la famiglia di Agathe, la fidanzata di suo figlio, a stabilirsi in un villaggio nella Yonne dove Lucas ha appena trascorso una settimana di vacanza.