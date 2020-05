Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2, le serie tornano in onda dopo una lunga pausa

La domenica torna a tingersi d’azione con Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans 4. Dopo una lunga pausa (e molte proteste dei fan), le due serie tv andranno in onda con i nuovi episodi ogni domenica, a partire da stasera 31 maggio.

La nona stagione di Hawaii Five-0 è stata trasmessa su Rai2 fino a marzo scorso; NCIS New Orleans 4, invece, ha terminato la sua corsa a novembre 2018. Inoltre, la programmazione dello spin-off di NCIS è molto in ritardo rispetto la messa in onda americana. Negli USA, la serie crime ha da poco salutato il pubblico con la sesta stagione ed è stato rinnovato per un settimo capitolo.

Stasera si parte con l‘episodio 9×13 di Hawaii Five-0, dal titolo Verso il fondo, di cui vi riportiamo la sinossi:

A seguito del ritrovamento di un cadavere sulla spiaggia, la Five-0 inizia ad indagare sull’equipaggio di un laboratorio sottomarino dove, teoricamente, si stanno studiando gli effetti delle colate laviche sull’ecosistema dei fondali. In realtà il promotore di tale missione scientifica sta cercando depositi di ittrio, un elemento delle terre rare che vale più dell’oro e che potrebbe fargli guadagnare miliardi di dollari.

A seguire, due episodi della quarta stagione di NCIS New Orleans, rispettivamente intitolati Zona d’ombra e Uccidete Dwayne Pride. Nel primo, l’episodio 4×21, il cadavere del pilota della marina Sophie Kendrick viene ritrovato in una fattoria. Il modus operandi del killer riporta alla mente di Tammy un vecchio caso di studio che aveva affrontato dieci anni prima. Nel secondo, l’episodio 4×22, un articolo uscito su un sito Internet, utilizza alcune informazioni segrete, documentate nei rapporti dell’NCIS durante gli anni, per screditare Pride e d accusarlo di abuso di potere.

Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2 tornano domenica 7 giugno, sempre in prima serata. La quinta stagione di NCIS New Orleans è in programmazione sulla rete a partire dal 14 giugno, nella stessa modalità con un doppio episodio settimanale.

L’appuntamento con Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans 4 è per stasera dalle ore 21:05. Vi ricordiamo che le due serie tv possono essere seguite in streaming live sul sito di Rai Play.