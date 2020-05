Probabile ritardo per iPhone 12: ecco quando potrebbe arrivare

Potrebbe arrivare sul mercato a novembre la nuova gamma di iPhone 12, almeno secondo quanto previsto dagli analisti di Cowen. Con il lockdown ormai alle spalle, i fornitori hanno ripreso a produrre ai livelli precedenti, anche se è ammissibile la situazione legata all’emergenza sanitaria da Coronavirus possa avere qualche strascico alle lunghe. In fondo si parla di uno, od al massimo due mesi di ritardo rispetto alla tabella di marcia tradizionale, quindi niente che possa scolvegere nemmeno i fan più accaniti. Vi ricordiamo che la prossima generazione di melafonini ne conterà quattro: iPhone 12, Max, Pro e Pro Max, sempre che i nomi siano questi.

Qualcosa ci dice arriveranno in tempo per il Black Friday 2020. Potrebbe essere stata intenzione della mela morsicata aspettare un po’ in più per allineare la produzione di tutti e quattro i modelli (in caso contrario una coppia poteva essere pronta prima ed un’altra coppia dopo). Una strategia studiare per evitare che la coppia ritardataria potesse poi incontrare difficoltà nelle vendite postume. Si vocifera che ad avere più problemi di fornitura ed assemblaggio siano soprattutto iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Pro, che sono anche i melafonini più all’avanguardia con il loro modulo fotografico quadruplo (non doppio, come negli altri due casi) dotato di sensore LiDAR, e forse schermi con refresh rate a 120Hz.

La tecnologia più sofisticata evidentemente richiederà un quantitativo di tempo maggiore rispetto a quello che verrà impiegato per gli altri due melafonini. Non è difficile comprendere le esigenze dell'azienda californiana a questo giro (le esigenze della filiera produttiva implicano risorse non indifferenti, e che l'utente medio non può neanche lontanamente immaginare).