Il sì di Tom Ellis per Lucifer 6, il rinnovo si fa sempre più vicino: a settembre si torna sul set?

Lucifer 6 sta per diventare realtà. Tom Ellis ha raggiunto un accordo per tornare in una potenziale sesta stagione. All’inizio dell’anno, Netflix ha annunciato di voler produrre un altro ciclo di episodi ed ha avviato dei negoziati con lo studio della Warner Bros. TV. Gli showrunners e produttori esecutivi Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno rapidamente concluso l’accordo per un’altra stagione.

Nel caso di Tom Ellis, la questione era complicata. Secondo alcune fonti americane, l’attore non era ancora soddisfatto del tipo di contratto proposto da Netflix. Dopo lunghi e difficili, il protagonista di Lucifer ha finalmente confermato la sua presenza per una possibile sesta stagione. Per il resto del cast non ci sarebbero problemi, dato che il loro contratto si estende fino a sei stagione. A questo punto mancherebbe solo l’ok di Netflix per ufficializzare il rinnovo. La notizia accende le speranze dei fan che ancora attendono con impazienza la data della quinta stagione.

Stando a quanto scrive Deadline, il piano dei membri della troupe era quello di tornare sul set per girare Lucifer 6 a settembre 2020. Le cose sono cambiate in corso d’opera: infatti, la produzione deve ancora terminare le riprese della quinta stagione, che è stata sospesa a causa della pandemia di Coronavirus. Deadline aggiunge che mancavano solo quattro giorni al termine.

Lucifer è andato in onda per tre stagioni su Fox. Dopo la cancellazione nel maggio 2018, Netflix ha salvato e acquistato la serie, estendendola per due stagioni. L’estate scorsa, il servizio di streaming ha rinnovato lo show per un quinto capitolo conclusivo, annunciando poi un ordine aggiuntivo di episodi – da 10 a 16 in totale, che verranno distribuiti in due tranche nel corso del 2020.

Tuttora, Lucifer è una delle serie più viste e richieste su Netflix, aggiudicandosi il podio di show più popolare del 2019. Basato sui personaggi dei fumetti creati da Neil Gaiman per Vertigo Imprint della DC, Sam Kieth e Mike Dringenberg per Vertigo, Lucifer segue le vicende del carismatico e dannato Diavolo che, annoiato della sua vita all’Inferno, decide di lasciare il suo trono per l’assolata Los Angeles. Dopo aver conosciuto la detective Chloe Decker, inizierà a collaborare con la polizia. Nel cast anche Lauren German, Rachael Harris, DB Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Tricia Helfer, Scarlett Estevez e Kevin Alejandro.