Il debutto di Chernobyl su La7 ha finalmente una data ufficiale, la serata scelta? Il mercoledì

Il debutto di Chernobyl su La7 ha finalmente una data ufficiale. Dopo una lunga ed estenuante attesa, finalmente anche gli italiani che attendevano il passaggio in chiaro della serie evento potranno mettersi comodi per godersi la miniserie scritta da Craig Mazin e diretta da Johan Renck. Già nei giorni scorsi vi abbiamo annunciato l’atipica messa in onda fissata per il mese di giugno ma finalmente la rete ha svelato la data ufficiale scegliendo come serata quella del mercoledì, ma quanto dovremo attendere ancora per vedere la prima e unica stagione della serie?

Chernobyl andrà in onda su La7 a partire dal prossimo 17 giugno con i primi due episodi e, molto probabilmente, poi si proseguirà con un singolo episodio a settimana visto che la stagione è composta solo da cinque.

Nei primi due episodi dal titolo “1:23:45” e “Please Remain Calm” conosceremo i primi minuti di uno degli eventi che ha cambiato la storia moderna sconvolgendo il mondo intero, ovvero l’esplosione alla centrale nucleare di Chernobyl, la stessa che per giorni le autorità hanno tentato di nascondere cercando di risolvere tutto senza attirare l’attenzione.

Di colpo il pubblico di La7 si ritroverà al 26 aprile 1988, due anni dopo l’incidente occorso a Chernobyl, giorno in cui il professor Valerij Legasov (interpretato da Jared Harris), a capo della squadra che si è occupata di gestire il disastro nucleare, si libera dai suoi sensi di colpa e dai suoi silenzi registrando una serie di nastri nei quali rivela cosa è accaduto davvero puntando il dito contro l’ingegnere Anatolij Djatlov e poi si toglie la vita.

Prenderà il via da qui e dal disastro nucleare una serie evento che ha fatto incetta di premi ma anche di recensioni positive mettendo d’accordo, una delle rare volte, sia la critica che il pubblico. Per capire bene la programmazione dopo il debutto di mercoledì 17 giugno dovremo attendere ancora qualche giorno ma quello che interessa al pubblico è che finalmente ci sia una data ufficiale e che, si spera, non ci sia alcuna censura per le scene che hanno sconvolto i soggetti più sensibili.