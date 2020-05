Coez e Marracash duettano nel progetto Kid Vicious: l’anteprima del primo brano

Aria di ’77 e urban sono gli odori che si sentono quando si parla di Kid Vicious, e ciò che è chiaro è che Coez e Marracash duettano per un brano che sarà fuori a mezzanotte.

La novità arriva direttamente da Instagram con la nascita del profilo Kid Vicious in cui gli unici account seguiti sono, appunto, quelli di Coez e Marracash. Parliamo di aria di ’77 perché il 1977 è noto come l’anno del punk con l’esplosione mondiale del fenomeno Sex Pistols di cui Sid Vicious era il bassista.

Uno stile che viene ripreso anche nel font scelto in sovrimpressione di un’anteprima pubblicata su Instagram. Immagini alterate e disturbate accompagnano una voce che ripete: “Palazzine”.

I due rapper, dunque, tornano insieme per collaborare dopo i primi featuring in A Volte Esagero – dall’album Status (2015) di Marracash – e Quelli Che Non Pensano, dall’ultima release Persona di Marracash.

Persona Marracash

Persona

Palazzine sarà il primo singolo in cui Coez e Marracash duettano? I dubbi sono ben pochi, anche se dal profilo di Kid Vicious scarseggiano le info se non un laconico: “Io sono Kid”. Le stories, tuttavia, anche se presentano la domanda misteriosa: “Who the fu*k is Kid Vicious? (Chi ca**o è Kid Vicious?)” mostrano un countdown con la parola Palazzine, appunto.

Palazzine di Kid Vicious, dunque, sarà disponibile a partire da mezzanotte.

Per Marracash, inoltre, è tempo di duetti: a marzo ha duettato con Elisa per il brano Neon – Le Ali oltre alla sua partecipazione al Machete Mixtape 4 con il brano Marylean. Anche il rapper di Persona, inoltre, si è visto spostare tutte le date del tour al 2021 a causa del COVID-19.

Ora Coez e Marracash duettano per il nuovo progetto Kid Vicious di cui sapremo qualcosa a partire dalla mezzanotte: come suonerà il primo brano Palazzine? Ci sarà un album? Non resta che attendere l’ora zero di domani, 27 maggio, seguendo la pagina Instagram.