8 eliminati ad Amici Speciali in vista della finale del 5 giugno

Ci saranno molti eliminati ad Amici Speciali nel corso della semifinale di venerdì 29 maggio. La terza e penultima puntata di Amici Speciali vedrà 8 dei 12 concorrenti lasciare il programma in attesa della puntata successiva, disputata con soli 4 finalisti.

Amici Speciali con TIM insieme per l’Italia sostiene il Paese nella lotta al Coronavirus: ogni sfida consente ad Amici di Maria De Filippi e allo sponsor, TIM, di sostenere gli italiani devolvendo tamponi, sostenendo le spese di alloggio per il personale medico, devolvendo fondi a supporto delle più varie cause legate all’emergenza sanitaria.

La gara vera e propria tra i 5 ballerini e i 7 cantanti sembrava essere in secondo piano: nessun concorrente eliminato nelle prime 2 puntate, nessun giudizio particolarmente cattivo, nessuna penalizzazione tra concorrenti nel momento dell’assegnazione dei voti dei finalisti.

La gara tornerà invece per la semifinale e per la puntata finale della prima edizione di Amici Speciali. 8 saranno i concorrenti eliminati nel corso della prossima puntata, secondo un meccanismo ancora da svelare. I restanti 4 saranno in automatico i 4 finalisti che si contenderanno la vittoria dell’edizione.

La semifinale andrà in onda su Canale 5, in diretta, venerdì 29 maggio; la finale è attesa invece per venerdì 5 giugno.

Chi tra i 12 artisti in gara sarà tra i quattro finalisti del programma? Si punta su 2 ballerini e 2 cantanti, per un sostanziale equilibrio delle due discipline; in alternativa – vista la disparità numerica tra cantanti e ballerini, potrebbero arrivare in finale 3 cantanti e un solo ballerino.

In questo caso, i finalisti potrebbero essere The Kolors, Michele Bravi e Irama per il canto e Andrea Muller per il ballo ma i fan sono divisi e si punta anche su Giordana Angi ed Alberto Urso per il canto oppure sulla vincitrice in carica di Amici, Gaia Gozzi.

I 5 ballerini di Amici Speciali sono Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino. I 7 cantanti del programma saranno invece The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random.