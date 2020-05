10 giochi simili a The Sims da acquistare nel 2020

Tra i videogiochi di simulazione della vita reale The Sims 4 non ha bisogno di presentazioni. Con le sue numerose espansioni da comprare questo titolo è veramente ricco di contenuti, continuando ad essere aggiornato in attesa dell’uscita del quinto capitolo, per una storia che va avanti da quasi 20 anni. Tuttavia, non si tratta dell’unico life simulator, infatti abbiamo raccolto ben 10 giochi simili a The Sims con i quali replicare la vita cittadina, di campagna e molto altro ancora.

Stardew Valley

La comunità di Stardew Valley rappresenta il classico ambiente della fattoria, proponendo un gioco come The Sims 3 per gli appassionati del genere. La compatibilità di questo titolo è veramente completa, infatti viene proposto per Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, pc e anche con versioni mobili per Android e iOS. Sono in molti a considerarlo un piccolo capolavoro, la cui qualità tecnica e narrativa è all’altezza della saga di The Sims, senza nulla invidiare a questo bellissimo gioco di simulazione.

Le cose da fare sono davvero tante, quindi non ci si annoia mai, un aspetto da non sottovalutare e non così scontato nei videogiochi che replicano la vita contadina. Il passaggio dal pc alle console fino ai dispostivi mobili è stato equilibrato, con una upgrade riuscito e un’ottimizzazione adeguata su tutti i device. La storia è quella di un ragazzo che lascia la città, per occuparsi di una fattoria ricevuta in eredità, ma le condizioni pessime della tenuta richiederanno un duro lavoro.

My Time At Portia

Tra i giochi simili a The Sims uno dei titoli più interessanti è My Time At Portia, disponibile per PS4, Nintendo Switch, Xbox One e anche per il pc. Tanti gli spunti di questo videogioco sviluppato da Team 17, che senza nasconderlo troppo si ispira a titoli come Minecraft e Animal Crossing, offrendo un buon sistema di crafting e alcune caratteristiche tipiche degli RPG. L’ambientazione è abbastanza tranquilla e rilassata, quasi a far sembrare inutile impegnarsi privilegiando la comodità.

La trama è di buon livello, con una forza narrativa che rimane il punto di forza di questo gioco di simulazione per bambini, con diverse opzioni che consentono di costruire una serie di strutture. Non mancano l’esplorazione e alcuni combattimenti indispensabili, con delle sfide semplici ma ben fatte, soprattutto non piazzate a caso ma studiate con attenzione. My Time At Portia è senza dubbio uno dei migliori giochi Nintendo per bambini, un titolo coinvolgente e divertente ben equilibrato.

Life Is Strange 2

Giochi come The Sims sono difficili da trovare, tuttavia il titolo Life Is Strange 2 è riuscito a far suo un concetto base, ovvero ogni scelta ha le sue conseguenze. Come nel gameplay di simulazione delle vita reale bisogna prestare attenzione alle decisioni prese, anche nel 5° capitolo della saga di Life Is Strange è necessario tirare le somme, prendendosi la responsabilità delle proprie azioni. Elaborato da Square Enix questo gameplay è veramente emozionante, la degna chiusura di una storia intensa e toccante.



Lanciato per il pc e le console PS4 e Xbox One, Life Is Strange 2 è l’episodio finale in cui si arriva a una conclusione in base a tutte le relazioni intrecciate nei capitoli precedenti. Le scelte pesano nell’epilogo, dando un senso a una narrazione lunga e complessa, seguendo un ritmo riflessivo e coinvolgente. La qualità è elevata, la grafica dettagliata e sono presenti nuovi personaggi, per un gioco sociale davvero emozionante che arriva a un epilogo che non delude le aspettative.

L’Era Glaciale: Il Villaggio

Il videogioco L’Era Glaciale, disponibile per Nintendo Wii e PS4, non ha nulla a che vedere con la saga The Sims, infatti non si tratta di un gioco di simulazione della vita reale. Allo stesso tempo bisogna aprire un’eccezione per la versione mobile, proposta per dispositivi Android e iOS, ovvero L’Era Glaciale: Il Villaggio. In questo caso è presente un sistema di replica, con la possibilità di costruire un vero e proprio villaggio di animali con tantissimi personaggi del film d’animazione, come Sid, Crash e Manny.

Uno dei pregi di questo videogame è l’offerta di numerosi mini-giochi, ognuno dei quali ha la sua personalità e i suoi obiettivi specifici. Naturalmente il target sono i bambini, tuttavia anche gli adulti lo trovano divertente e a volte anche comico. Il titolo è stato realizzato da Gameloft, un team di sviluppo che è riuscito a fare un buon lavoro, mettendo a disposizione un gioco semplice ma in grado di coinvolgere e risultare accattivante per il pubblico di riferimento.

Cities Skylines Parklife Edition

Nella classifica dei giochi per la Wii questo titolo dovrebbe rientrare sicuramente tra i primi 10, infatti è in grado di distaccarsi dai classi farming simulator e proporre un contenuto originale e interessante. Cities Skyline Parklife Edition è compatibile con tantissime piattaforme e console, infatti oltre alla Wii U viene fornito sulla Playstation 4, la Xbox One, Nintendo Switch e il pc. Ciò riguarda non solo il gioco, ma anche tutte le estensioni e i vari aggiornamenti rilasciati da Koch Media.

Cities Skyline Parklife Edition permette di gestire un’intera città, un’evoluzione del gameplay rispetto a quello proposto dalla saga The Sims. Ovviamente bisogna fare attenzione affinché sia possibile garantire l’ordine ed evitare il caos urbano. Si tratta di un simulatore da città, quindi via la vita di campagna per rimanere tra grattacieli, traffico e ponti, con una serie di mappe che consentono di orientarsi e una grafica eccezionale, con dettagli iperrealistici e diverse possibilità di upgrade.

Harvest Moon: Light of Hope

Lasciando The Sims eccoci catapultati nell’ambiente di campagna con Harvest Moon: Light of Hope, messo a disposizione per PS4 e Nintendo Switch. La vita agreste prende spunto da alcuni titoli cult nel settore, come Animal Crossing e Stardew Valley, allo stesso tempo il contenuto è di qualità e riesce a coinvolgere il giocatore nelle varie attività dia svolgere. Alle prime versioni sono state aggiunte anche quelle per pc e i dispositivi mobili Android e iOS, segnando un trend in continua ascesa per i giochi su smartphone.



Alcuni capitoli di Harvest Moon si possono trovare tra i migliori giochi per Nintendo 3DS, ad esempio Skytree Village e The Lost Valley, quest’ultimo disponibile anche per Nintendo 2DS. Il gioco è abbastanza semplice, si possono eseguire alcune impostazioni per il proprio personaggio, dopodiché si arriva nell’ambientazione e bisogna cominciare a darsi da fare. Si tratta di un vero farming simulator, con una spiccata nota sociale e un buon sistema multiplayer.

Jurassic World Evolution

Se al posto delle persone dei The Sims inseriamo i dinosauri, ecco che un ottimo gioco di simulazione diventa Jurassic World Evolution, disponibile per Playstation 4, Xbox One e pc. Lo scenario è quello delle famose pellicole cinematografiche, con il parco e i giganteschi animali preistorici come protagonisti. Il tentativo di portare il film nel mondo del gaming è complicato, tuttavia il risultato è interessante con un comparto grafico a dir poco eccellente.



Il punto di forza è la narrativa che gira intorno allo studio del DNA, senza contare che tecnicamente è un videogame ineccepibile, sebbene l’interfaccia potrebbe essere più elaborata e le dinamiche di gioco meno complesse in alcuni punti. Si sente la mancanza di un numero rilevante di sfide, allo stesso tempo ci sono diverse sorprese, tra cui tempeste tropicali, fughe di dinosauri e distruzioni delle recinzioni. Dentro è possibile gestire varie attività, ricevendo gli ospiti all’interno del parco.

Fantasy Life

Uno dei migliori giochi per Nintendo 3DS sul genere The Sims è Fantasy Life, in grado di fornire un appassionante sistema di life simulator con 12 tipi di personaggi tra cui scegliere. Ogni decisione comporta delle conseguenze, perciò è necessario fare attenzione e considerare ogni mossa, cercando di essere responsabili e pensare alla collettività. All’interno è possibile pescare, creare oggetti con sistemi di crafting, esplorare gli scenari e persino partecipare a sfide e combattimenti.



Con Fantasy Life si possono sbloccare varie abilità e competenze, per rendere l’esperienza di questo open world ancora più realistica e personalizzata. Adatto ai bambini a partire dai 7 anni, il gameplay è composto da varie aree in cui è possibile avventurarsi, raccogliendo oggetti e cambiando classe ad ogni nuova vita. Inoltre, è possibile comprare una casa, per poi arredarla in base al proprio gusto personale.

Animal Crossing

Tra i giochi come The Sims uno dei titoli più gettonati è Animal Crossing New Horizons, uscito a marzo 2020 per Nintendo Switch. Si tratta del quinto capitolo della serie che simula la vita agreste, basta scegliere un’isola dove vivere per poi immergersi nei tantissimi contenuti proposti, con vari personaggi, sfide e livelli che devono essere completati. Quando si inizia è possibile personalizzare il proprio avatar, effettuando un setup di base che consente di apportare alcune modifiche.

Nei primi momenti del gameplay vengono fornite alcune missioni, un modo utile per imparare le meccaniche di gioco, nonostante sia un titolo abbastanza conosciuto al giorno d’oggi. In questo simulatore di vita è indispensabile essere pazienti, infatti tutti si svolge con calma, quindi è importante aspettare lo sviluppo delle dinamiche di gioco. Le cose da costruire e da fare sono comunque tante, tra cui pescare, socializzare e ritrovare fossili durante le escursioni.

Farming Simulator 20

Se ti sei appassionato con la replica della realtà di The Sims 4, un ottimo gioco per te è il nuovo Farming Simulator 20, disponibile per Nintendo Switch. Si tratta di uno dei videogame più recenti del momento, uscito a fine 2019 in esclusiva per la console giapponese. Sviluppato da Giants Software questo titolo è la versione mobile del fortunato gameplay farming Simulator 19, uno dei giochi PS4 perfetti per le ragazze con un nutrito gruppi di fans.

L’edizione per la Switch di Nintendo propone l’ambientazione classica della fattoria, con un numero di attività molto vario e ampio, con l’ottimizzazione della parte grafica per rendere il gioco compatibile con le prestazioni della console portatile. All’interno è possibile coltivare diversi tipi di colture, utilizzare tantissimi mezzi agricoli differenti oppure usare i cavalli. Nel complesso è un videogioco ben fatto, valorizzato dall’esperienza touch della Nintendo Switch.

The Sims 5: novità e uscita

Se dopo questa raccolta di giochi come The Sims non sei ancora convinto, poiché non ti senti pronto ad abbandonare il principe dei life simulator, non devi preoccuparti. L’uscita di The Sims 5 non è ancora stata ufficializzata, allo stesso tempo circolano voci su un possibile arrivo per la fine dell’anno o nel 2021 al massimo. Ovviamente nulla di certo per il momento, tuttavia le intenzioni di EA sono chiare, proseguire la storia e portarla nelle nuove console di ultima generazione.



In effetti il successo di The Sims è stato clamoroso, con oltre 200 milioni di copie vendute in circa 20 anni di presenza, con l’exploit arrivato con The Sims 4 pubblicato nel 2014, al quale sono eseguite numerose espansioni fino ad oggi. L’obiettivo del nuovo capitolo dovrebbe essere ottimizzare la grafica, rendendo l’esperienza di gioco più realistica e suggestiva, con un nuovo sistema di personalizzazione dei personaggi richiesto a gran voce dai numerosissimi fan della serie.