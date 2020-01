10 giochi per PS4 perfetti per le ragazze

Il gaming è un mondo sempre più popolato anche dalle ragazze, nonostante sia un fenomeno meno evidente che ancora non fa i numeri dei ragazzi. Proprio il pubblico femminile si rivela sempre più appassionato di videogames, soprattutto dei family farm, dei giochi di simulazione come The Sims, ma anche di sparatutto e RPG con storie avvincenti, oppure dell’intramontabile Minecraft. Ecco 10 giochi per PS4 per le ragazze indicati per tutti i gusti e le fasce di prezzo.

The Last of Us

Per una ragazza più grande un gioco perfetto per PS4 è The Last of Us, uno scenario apocalittico nel quale bisogna usare le relazioni umane per sopravvivere. Il mondo è stato quasi completamente distrutto, tuttavia oltre alla disperazione e ai combattimenti per rimanere in vita è possibile aiutarsi a vicenda, spronando il gruppo di resistenti a farsi coraggio l’uno con l’altro. Gameplay sentimentale e di forte impatto, The Last of Us è un gioco che mette al centro della storia l’umanità in tutte le sue sfaccettature.

Offerta The Last Of Us Remastered (Ps Hits) - Classics - PlayStation 4 Gioco the Last of Us rimasterizzato in 1080p con 60 fps

Il DLC Left Behind uscito il 14 Febbraio 2014

Shadow of the Tomb Raider

Il successo di Shadow of the Tomb Raider è indiscutibile: si tratta di uno dei videogiochi per ragazze di PS4 più richiesti e apprezzati, il 12° capitolo della saga di Tomb Raider, un gameplay di azione e avventura realizzato da Eidos Montreal. La storia è sempre incentrata sul personaggio di Lara Croft, che si muove all’interno di scenari tropicali per cercare di fermare l’apocalisse Maya. Per giocare bisogna impersonare proprio Lara Croft, stando attenti ai nemici e affrontando le mille sfide inserite nel gameplay.

Shadow of the Tomb Raider - PlayStation 4 Affronta il luogo più letale del pianeta Terra: domina la spietata...

Diventa una cosa sola con la giungla: opposta a un nemico più...

Ratchet & Clank

Tra i giochi più apprezzati per ragazze molto giovani c’è Ratchet & Clank, adatto per le bambine a partire dai 7 anni d’età. Questo videogioco per PS4 è veramente divertente, un gameplay d’avventura con una grafica davvero di alta qualità. Il gioco prevede un viaggio insieme ai protagonisti Lombax e Iatta, per esplorare l’universo e scontrarsi con i capi dei vari pianeti, una battaglia non cruenta come quelle degli RPG più violenti, ma dinamica e coinvolgente, con tantissime funzionalità e un’ambientazione veramente ben realizzata.

Ratchet & Clank (Ps Hits) - Classics - PlayStation 4 Un nuovo inizio per una delle saghe più amate dai giocatori

Film in uscita nel 2016

Assassin’s Creed Odyssey

Per una ragazza avventurosa un ottimo titolo per PS4 è Assassin’s Creed Odyssey, un gioco dove la storia riveste un’ importanza fondamentale. Bisogna seguire la trama, ascoltare i dialoghi e gestire in maniera accurata i rapporti tra i vari personaggi, soltanto in questo modo è possibile affrontare le sfide e uscire vittoriosi dalle battaglie. A differenza di altri videogames simili, con Assassin’s Creed Odyssey è necessario essere abili, capire la realtà sociale dei gruppi e pianificare strategie per non gettare al vento i preziosi punti abilità.

Offerta Assassin'S Creed Odyssey - PlayStation 4 Vivi una leggendaria Odissea e affronta un'epica avventura in un mondo...

Personalizza il tuo equipaggiamento e padroneggia nuove abilità...

Battlefield V

Le sfide multiplayer di Battlefield V sono tra le più coinvolgenti, affermandosi come uno dei migliori giochi per ragazze di PS4. Prodotto da Electronic Arts, il gioco è ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, con una grafica estremamente realistica e una nuova dinamica, per scene e combattimenti come mai viste prima nel gameplay. Anche in questo caso è fondamentale seguire la storia, mettere a punto strategie e usare la testa, per avere successo nelle missioni e portare a casa il risultato. Per fare pratica è possibile addestrarsi nei centri di allenamento, migliorando i propri riflessi prima di competere sul campo di battaglia.

Battlefield V - PlayStation 4 Gioco di strategia della Seconda Guerra Mondiale

Multigiocatore per 64 partecipanti nel caos della guerra

The Sims 4

Sicuramente The Sims 4 è uno dei giochi per ragazze di PS4 più completi, un vero e proprio gameplay sociale che consente di creare realtà parallele, affrontando la vita virtuale nel mondo dei Sims. Tantissimi i contenuti all’interno del gioco, con scenari, ambientazioni, personaggi e situazioni nuove che permettono di personalizzare la storia. All’interno di possono aggiungere delle espansioni per The Sims 4, con le quali inserire situazioni climatiche differenti, avventure, luoghi, professioni e attività adatte alle proprie esigenze, per accompagnare il proprio Sim in qualsiasi momento della sua esistenza virtuale.

Offerta The Sims 4 - PlayStation 4 - Italiano Goditi i tuoi poteri e libertà, divertiti, e gioca con la vita

Gioco di simulazione che ti permette di giocare in un modo inedito

Harvest Moon: Light of Hope

Ai primi posti nel gradimento dei videogames per ragazze ci sono i family farm, tra cui uno dei titoli più ricercati è Harvest Moon: Light of Hope. In cima alle preferenze dei giochi PS4 per ragazze, questo gameplay prevede una serie di trame intrecciate fra loro, con moltissimi personaggi femminili e situazioni avvincenti, dove è importante pianificare ogni mossa nel modo giusto. Si devono affrontare sfide, simulare la vista agreste e completare le richieste degli abitanti del paese, svolgendo mille attività come la raccolta del fieno e l’allevamento del bestiame.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Difficile trovare un gioco per PS4 più divertente di Crash Bandicoot, soprattutto nella versione N. Sane Trilogy. Il marsupiale più originale e spiritoso nel mondo del gaming è particolarmente apprezzato dalle ragazze, per avventurarsi nelle mille peripezie di questo entusiasmante personaggio animato. Questa edizione presenta una grafica HD eccezionale, ancora più azione, vari livelli segreti e numerose sfide emozionanti.

Minecraft

Uno dei migliori giochi per ragazze su PS4 è senza dubbio Minecraft, il titolo di Mojang tra i più venduti degli ultimi anni, con un record di vendite che ha superato addirittura il mitico Tetris. Anche questo videogioco è indicato per le bambine, ma è in grado di appassionare donne di tutte le età, con il suo gameplay suggestivo e le tantissime avventure a disposizione degli utenti. Si può anche dividere lo schermo e giocare in multitasking, esplorando mondi nuovi per realizzare incredibili creazioni, divertendosi insieme alle amiche fino a 4 giocatrici allo stesso tempo.

Call of Duty: Modern Warfare

Potrebbe sembra strano, tuttavia da molte ricerche emerge che uno dei giochi PS4 per ragazze più popolari è proprio Call of Duty: Modern Warfare, un titolo multiplayer davvero emozionante e tipicamente accostato a un pubblico maschile. Eppure, le donne che giocano a Call of Duty sono sempre di più, attirate dalla qualità del nuovo capitolo della saga. La modalità preferita è quella in due giocatori, per affrontare insieme a una amica le sfide del gameplay. Sicuramente è un videogames violento, d’altronde le ragazze appassionate di gaming non vogliono soltanto cimentarsi con le costruzioni di Minecraft o la simulazione della vita reale di The Sims.

Offerta Call of Duty: Modern Warfare - Amazon Edition - PlayStation 4 Call of Duty: Modern Warfare offre ai fan una storia avvincente,...

Nella drammatica e viscerale campagna per giocatore singolo, la posta...