The Sims 4: quali espansioni conviene comprare?

Tra i videogames più appassionanti del momento, senza dubbio The Sims 4 è uno dei giochi più acclamati e particolari del settore. Disponibile per PS4, Xbox One, PC e nella versione mobile per dispositivi Android e iOS, questo gioco permette di creare dei personaggi simili a delle persone reali, i Sims, per vivere le esperienze comuni della vita sociale, familiare e professionale. Tuttavia, per aumentare le funzionalità è necessario comprare espansioni per The Sims 4, pacchetti che consentono di inserire scenari, personaggi e attività ancora più originali e realistiche. Ecco come funzionano e quali sono le migliori.

Cosa sono le espansioni di The Sims 4 e come funzionano

Uscito ufficialmente il 2 settembre del 2014, The Sims 4 è un videogioco distribuito da EA (Electronic Arts) e realizzato dalla società Maxis. Si tratta in particolare di un gioco di strategia, in cui ogni giocatore può scegliere un personaggio (appunto un Sim), prendendosene cura nel mondo virtuale in tutti gli aspetti della vita comune, dal mangiare all’attività lavorativa, dalle relazioni con gli amici al divertimento. Il tutto prevede una serie di obiettivi, in base alle aspirazioni di ogni personaggio del videogame.

Durate il gioco con The Sims 4 si creano storie, relazioni e vicende ogni volta originali, del tutto simili alla vita reale, inoltre con l’introduzione della quarta versione della condivisione delle creazioni, il gioco è diventato ancora più emozionante e coinvolgente. The Sims 4 è disponibile per diverse console, tra cui Playstation 4 e Xbox One, tuttavia è possibile giocare anche da PC Windows e macOS. In questo caso però bisogna fare attenzione alle espansioni, infatti a seconda della versione del sistema operativo non tutte sono sempre supportate.

Le espansioni sono dei pacchetti che permettono di aumentare le funzionalità del gioco, per rendere gli scenari e le ambientazioni personalizzate in base alle necessità e alla preferenze dei propri personaggi. Questi pacchetti si suddividono in tre categorie principali:

Game Packs

Expansion Packs

Stuff Packs

Acquistando ogni espansione è possibile introdurre nel gioco nuovi scenari, funzionalità, oggetti, stili, personaggi, esperienze e avventure, rendendo The Sims 4 sempre più coinvolgente e suggestivo. I moduli devono essere comprati a parte, ricevendo il codice digitale da inserire all’interno delle configurazioni del videogames, per attivare l’opzione scelta e integrarla all’interno del gioco.

Come accennato, prima di acquistare un’espansione è importante controllare i requisiti di sistema, specialmente nelle versioni per pc, visitando il sito ufficiale di ea.com. Infine, esistono anche dei Bundle Pack, dei pacchetti che consentono di acquistare il gioco e delle estensioni incluse, per ottenere un prezzo più vantaggioso e personalizzare fin da subito The Sims 4. Vediamo quali sono le espansioni più popolari per ogni categoria.

Le migliori espansioni The Sims 4 Stuff Packs

Le espansioni di The Sims 4 chiamate Stuff Packs, consentono di introdurre nel gioco alcune situazioni specifiche, location e scenari particolari. Non si tratta delle estensioni più popolari, soprattutto da acquistare da sole, tuttavia alcune sono abbastanza interessanti se presenti all’interno di un Bundle Pack, un pacchetto con varie espansioni incluse per ottenere un prezzo tutto compreso. Una delle più apprezzate è Giorno di bucato che, anche se potrebbe sembrare un’attività noiosa, fornisce lo spunto per molti episodi esilaranti e coinvolgenti.

Allo stesso tempo tra gli Stuff Pack più richiesti per The Sims 4 ci sono anche Vintage Glamour, per vivere con i propri Sim esperienza di alta classe sociale, Divertimento in cortile, per organizzare attività, feste e occasioni speciali da trascorrere in giardino con la famiglia o gli amici, Serata bowling, con cui sfidare altri Sims in partite serrate e Fitness, per mantenere i Sims in forma con arrampicate e attività sportive da praticare in palestra o in casa. Infine, segnaliamo anche l’espansione Stuff Pack Esterni da sogno, per partecipare a feste in piscina e rilassarsi nell’idromassaggio.

Le migliori espansioni The Sims 4 Game Packs

Con i Game Packs si possono introdurre all’interno del gioco delle opzioni molto interessanti, per vivere avventure come una giornata alla spa, un pranzo fuori al ristorante oppure passare un’intera giornata nella giungla. Una delle espansioni The Sims 4 più suggestive per i Game Packs è Vampiri, per assaporare il brivido degli essere immortali. Con questo pacchetto si possono creare e personalizzare dei Sims vampiri, usare i loro poteri soprannaturali, capire come passare l’eternità oppure rifugiarsi nella fortezza di Forgotten Hollow.

Un’espansione molto divertente è Mangiamo Fuori, con la quale si può modificare il videogame per gestire varie situazioni al ristorante. Ad esempio, è possibile impersonare il direttore del locale, creare dei ristoranti in base ai propri gusti ed esigenze, andare a cena fuori con altri Sims e sperimentare cucine differenti.

Da testare anche l’espansione Game Pack per The Sims 4 Regno della magia, per affrontare scenari surreali, imparare l’arte delle pozioni magiche, scontrarsi con altri Sim muniti di poteri ed esercitarsi con i trucchi della stregoneria.

Le migliori espansioni The Sims 4 Expansion Packs

Per The Sims 4 le espansioni 2019 più popolari sono diverse, tuttavia una delle più richieste è Cani e Gatti. Con questa Expansion Pack del gioco è possibile creare degli animali, inserendo sia cani che gatti all’interno della storia, scegliendo tra un’ampia varietà di razze differenti e taglie piccole o grandi. Con il sistema di configurazione è possibile personalizzarne l’aspetto, stringere legami speciali tra gli animali e i personaggi, oppure avviare una carriera lavorativa come veterinario.

Altrettanto apprezzato come Expansion Pack è Vita sull’isola, un’espansione per The Sims 4 coinvolgente, per ricreare uno scenario unico con tantissime ambientazioni divertenti e interessanti. Ad esempio, è possibile rilassarsi e prendere il sole, fare sport acquatici come la canoa e il nuoto, vivere avventure mozzafiato sulle moto d’acqua oppure realizzare castelli di sabbia con i bambini. Inoltre, si possono sperimentare i vari stili di vita dell’isola, diventare ambientalisti e prendersi cura della natura, oppure organizzare feste in spiaggia con musica e barbecue all’aria aperta.

Offerta The Sims 4 - Vita Sull'Isola (Codice digitale incluso nella... Sfuggi alla monotonia e goditi uno stile di vita rilassato tra le...

Esplora uno scenario accarezzato dalla brezza marina e immerso nella...

Da provare assolutamente è anche l’espansione Stagioni, un Expansion Pack davvero entusiasmante, per inserire nel gioco le caratteristiche tipiche di ogni periodo dell’anno. Attivando questa estensione a The Sims 4 è possibile cambiare lo scenario in base alle condizioni climatiche, adattare le attività dei personaggi a seconda del clima, passando dal pattinaggio sul ghiaccio e ai pupazzi di neve in inverno, fino alla coltivazione di fiori e piante in primavera. Da non perdere la celebrazione del Natale, un’esperienza davvero unica.

Offerta The Sims 4 Stagioni - Espansione - PC [Codice Digitale nella... The Sims 4 è un videogioco che permette di simulare la vita

Crea e controlla diversi Sims con una mente, un corpo e un cuore

Un’altra espansione interessante è senza dubbio Vita in Città, per consentire ai propri Sim di esplorare zone uniche delle grandi metropoli, partecipare ad eventi e festival culturali, oppure godersi il panorama dall’attico di un grattacielo.

Altrimenti ci sono anche Al lavoro!, con la quale intraprendere professioni come il medico, lo scienziato, aprire un negozio o sviluppare nuove abilità, oppure l’espansione Usciamo insieme!, per vivere momenti indimenticabili nel tempo libero, tra serate con gli amici, incontri con nuovi Sims e notti passate in discoteca ballando fino a tardi.

Offerta The Sims 4 Al Lavoro! - Espansione - PC Il primo Expansion Pack per The Sims 4

Introduce tre carriere attive: medico, detective e scienziato

Le migliori espansioni The Sims 4 Bundle Packs

Le espansioni di The Sims 4 si possono acquistare singolarmente comprando un pacchetto Expansion Pack, Stuff Pack o Game Pack, oppure si può optare per un’estensione tutto compreso, chiamata Bundle Pack. In questo modo è possibile risparmiare sul prezzo, ottenendo due o tre espansioni a un costo particolarmente conveniente. Ad esempio tra le espansioni The Sims 4 su Amazon è possibile acquistare il Bundle Pack 4, che mette a disposizione i pacchetti Fitness, Avventura nella giungla e Bebè, con un prezzo davvero conveniente.

The Sims 4 - Bundle Pack 4: Fitness, Avventura nella Giungla e Bebè -... The Sims 4 è un videogioco che permette di simulare la vita

Crea e controlla Sims con una mente, un corpo e un cuore.

Non da meno è il Bundle Pack 1, il quale oltre al gioco propone anche il Game Pack Gita all’aria aperta e gli Stuff Packs Cucina perfetta e Accessori da brivido, con un costo di circa 37 euro.

Molto richiesto è anche il Bundle Pack 2, il quale all’interno offre il Game Pack Un giorno alla spa e gli Stuff Packs Feste di lusso ed Esterni da sogno, ad un prezzo a partire da 34,99 euro ovviamente con The Sims 4 incluso. In alternativa esistono dei bundle non ufficiali, ovvero delle promozioni disponibili su Amazon, con cui è possibile comprare delle espansioni per The Sims 4 singole insieme al gioco, con tantissime offerte interessanti da trovare all’interno dello store online.

The Sims 4 Game & Stuff Pack 2: Un Giorno alla SPA, Esterni da Sogno,... The Sims 4 è un videogioco che permette di simulare la vita

Crea e controlla diversi Sims con una mente, un corpo e un cuore