Gigi Hadid e Zayn Malik genitori, la modella conferma la gravidanza

Gigi Hadid e Zayn Malik genitori, anche prima di quello che si poteva immaginale. La celebre modella è infatti incinta, ufficialmente dopo conferma della diretta interessata, con un bebè in arrivo nei prossimi mesi e che stava già aspettando durante le sfilate della Milano Fashion Week, confermata nonostante l’incombenza dell’emergenza sanitaria che ha mandato il mondo in corto circuito.

L’ex One Direction e la modella di Victoria’s Secrets sono tornati stabilmente insieme dopo una lunga crisi che li ha tenuti lontani. I due hanno deciso di tornare insieme in dicembre, accelerando i tempi della loro relazione con l’arrivo di un bambino e, probabilmente, di un matrimonio.

Nessun ritocchino per Gigi Hadid

In dolce attesa da qualche mese, Gigi Hadid ha anche smentito di essere ricorsa alla chirurgia plastica per rimpolpare gli zigomi, affermando di avere un viso rotondo fin dalla nascita. In particolare, la Hadid ha specificato di essere apparsa più florida sulle passerelle della Milano Fashion Week perché già in attesa del bambino di Zayn Malik.

I due fidanzati hanno trascorso la quarantena in compagnia e festeggiando i compleanni in famiglia. Il sesso del bambino non è ancora stato annunciato ma, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere una femmina.

La possibilità di una reunion degli One Direction si fa quindi sempre più remota. Il gruppo potrebbe tornare insieme per i festeggiamenti di un importante traguardo ma senza la presenza di Zayn Malik, che invece sarebbe pronto a dedicarsi unicamente alla sua famiglia e al bambino che sta per arrivare.

In questi anni, il ritorno di Zayn Malik negli One Direction era quello meno probabile. Gli altri componenti del gruppo, Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson stanno intraprendendo diverse carriere da solisti, con concerti che erano previsti anche in Italia nei prossimi mesi. Gli spettacoli dal vivo sono rimandati a causa dell’emergenza Coronavirus.