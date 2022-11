Zayn Malik canta Jimi Hendrix in un grande classico del chitarrista di Seattle che ha cambiato per sempre la storia del rock. L’ex One Direction non ha mai nascosto la sua passione per la voce di Foxey Lady, e nell’ultima ora ha annunciato il suo personale tributo.

Venerdì 25 novembre sarà fuori la versione di Angel cantata da Zayn Malik. Il cantautore britannico ha pubblicato un teaser condiviso con il profilo certificato di Jimi Hendrix in cui possiamo sentire la sua voce muoversi sugli accordi del brano, in un’atmosfera che sembra ripresa da un live.

Angel came down from heaven yesterday”, intona Zayn Malik per rendere omaggio a una delle canzoni più belle di Hendrix. Il chitarrista di Voodoo Child scrisse il brano nel 1967 e ne registrò una demo.

La prima versione era strumentale e Jimi Hendrix vi aggiunse il testo un anno dopo, nel 1968, mentre erano in corso i lavori di Electric Ladyland. Il brano uscì soltanto nel 1971 con il disco The Cry Of Love, primo album postumo pubblicato dopo la scomparsa dell’artista.

Alcuni versi di Angel furono recitati durante il funerale di Jimi Hendrix, che secondo i critici scrisse il testo immaginando un dialogo con la madre defunta Lucille.

Ad oggi questa canzone viene considerata una delle opere più profonde del chitarrista di Seattle, che ancora oggi è una lezione di stile, tecnica e live act per gli artisti contemporanei.

Recentemente Zayn Malik ha scritto al premier britannico per chiedere al governo di impegnarsi ad estendere i pasti gratuiti nelle mense scolastiche anche ai bambini provenienti dalle famiglie che percepiscono l’Universal Credit.

Per questo l’ex One Direction ha messo in vendita delle t-shirt il cui ricavato verrà devoluto a Feeding Britain.

[Verse 1]

Angel came down from heaven yesterday

She stayed with me

Just long enough to rescue me

And she told me a story yesterday

About the sweet love between

The moon and the deep blue sea

And then she spread her wings high over me

She said she is going to come back tomorrow

[Chorus]

And I said, “Fly on, my sweet angel

Fly on through the sky

Fly on my sweet angel

Tomorrow I’m going to be by your side”



[Verse 2]

Sure enough this morning came unto me

Silver wings silhouetted against the child’s sunrise

And my angel she said unto me

“Today is the day for you to rise

Take my hand, you are going to be my man

You are going to rise”

And then she took me high over yonder

[Chorus]

And I said, “Fly on, my sweet angel

Fly on through the sky

Fly on my sweet angel

Forever I will be by your side”