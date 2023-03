Zayn Malik e Selena Gomez stanno insieme? Tante le voci degli ultimi giorni in rete. Facciamo chiarezza su quanto si vocifera di recente, dopo alcune indiscrezioni sulla coppia.

Sembra che i due siano stati visti a cena insieme, in atteggiamenti intimi. Zayn Malik inoltre ha di recente iniziato a seguire Selena Gomez sui social, indizio che non è di certo sfuggito ai fan più attenti. Così, fermare le voci sul nuovo flirt americano è stato impossibile.

Zayn Malik e Selena Gomez sono stati visti insieme in un ristorante a Soho. La cameriera è stata colei che ne ha parlato, riportando atteggiamenti intimi tra i due che lasciavano ben pochi dubbi. Si sono presi le mani e si sono baciati. Nessun dubbio e nessuna svista: la cameriera ha avuto il piacere di accompagnare al tavolo questi due clienti special ed è assolutamente certa che si sia trattato della coppia più vociferata del momento.

Il “follow” di Zayn Malik, poi, è stata la conferma che aspettavamo. Ma, come se non bastasse, di conferma ne arriva un’altra.

Emergono in rete dichiarazioni da parte di una persona anonima, molto vicina a Gigi Hadid, ex fidanzata di Zayn Malik, a Us Weekly. La donna ha dichiarato che Gigi è felice per Zayn e non ha problemi nei confronti di Selena Gomez.

Zayn è papà di Khai, di 2 anni, bambina che ha avuto proprio con Gigi Hadid che adesso gli augura solo tanta felicità e stabilità emotiva, ben venga se con Selena Gomez. Del resto anche Gigi Hadid sembra aver voltato pagina: le è stata di recente attribuita una storia d’amore con l’attore americano Leonardo Di Caprio.

“A Gigi non disturba affatto il fatto che Zayn frequenti altre persone“, ha riportato la stessa fonte a Us Weekly. Sarà davvero Selena Gomez la persona scritta nel futuro di Zayn Malik?