Nella lettera di Zayn Malik al premier britannico c’è tutta la sensibilità di un artista che si rende parte attiva del suo Paese. L’ex One Direction ha pubblicato sui social il suo appello a Rishi Sunak, primo ministro del Regno Unito salito in carica dopo la defezione di Liz Truss.

L’argomento trattato da Zayn Malik è quello dei pasti gratuiti alla mensa scolastica di cui beneficiano gli alunni provenienti da famiglie con difficoltà economiche. Una situazione che lo stesso cantautore ha vissuto sulla sua pelle, come precisa nel documento pubblicato su Instagram: “Ho sperimentato personalmente lo stigma che circonda l’indigenza alimentare”.

“Nessun bambino dovrebbe subire lo stigma e il trauma della fame e della povertà”. Nella sua lettera a Rishi Sunak, sostanzialmente, Zayn Malik chiede che il pasto gratuito nella mensa scolastica venga esteso anche ai bambini con famiglie che percepiscono l’Universal Credit, in italiano Credito Universale del Regno Unito, che consiste in un sussidio mensile a tutti quei cittadini che non percepiscono uno stipendio sufficiente al loro sostentamento, con figli a carico e spese ingenti legate alla casa.

Spesso viene considerato un omologo del reddito di cittadinanza italiano, ma secondo molti economisti si tratta di due tipologie differenti di sussidio. Di seguito la lettera di Zayn Malik al premier britannico:

“Le scrivo per condividere la mia preoccupazione per le difficoltà che i bambini stanno vivendo a causa della crisi del costo della vita e per chiedere il suo aiuto per garantire che nessun bambino che vive in povertà perda un pasto caldo e nutriente a scuola, soprattutto perché quella scuola potrebbe essere l’unico pasto caldo che ricevono tutto il giorno. Siamo tutti consapevoli che le difficoltà che le famiglie devono affrontare in questo momento siano profondamente gravi. Quattro milioni di bambini vivono in famiglie che hanno sperimentato la povertà alimentare nel settembre 2022. Inoltre, 800.000 bambini in Inghilterra perdono un pasto scolastico gratuito anche se vivono in povertà. Questi bambini soffrono di mancanza di concentrazione, alcuni addirittura ricorrono a rubare il cibo dalle mense scolastiche, perché sono tanto affamati ma non possono permettersi di comprare il pranzo. Provano anche una tale vergogna che ha un impatto diretto sulla loro salute fisica e mentale. Ho fatto affidamento sui pasti gratuiti della scuola. Ho sperimentato personalmente lo stigma che circonda l’indigenza alimentare. La mia speranza è che scrivendo questa lettera possiamo tutti garantire che nessun bambino debba mai più sperimentare questa fame e questo stigma poiché la mia esperienza non è l’unica; è una lotta che molti bambini in Inghilterra stanno purtroppo affrontando in questo momento. Secondo me, estendere l’attuale soglia e dare pasti scolastici gratuiti ai bambini delle famiglie con credito universale sarebbe il modo migliore per raggiungere coloro che ne hanno più bisogno. Come Primo Ministro, ha il potere di cambiare tutto questo. Per favore, agite in buona coscienza e impegnatevi nel vostro budget il 17 novembre a dare a tutti i bambini che vivono in povertà un pasto scolastico gratuito. I bambini che soffrono la fame non dovrebbero dipendere da una questione politica o da un’ideologia”.