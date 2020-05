Chiara Ferragni è incinta? Fedez toglie ogni dubbio

Chiara Ferragni incinta? Questo si è detto nelle ultime ore sui social, ma a intervenire è stato il marito Fedez, che ha chiarito ogni dubbio. La coppia, che si è sposata nel settembre del 2018 e ha già un figlio, Leone, che Chiara Ferragni ha dato alla luce a Los Angeles nel marzo del 2018.

Per Fedez non ci sono altre possibilità: Chiara Ferragni non è incinta. “Non me l’avrebbe detto così”, ha commentato Federico Lucia, che avrebbe saputo della novità su Twitter. Per il momento, non Leone rimarrà figlio unico e riceverà ancora l’amore in esclusiva della cagnolina Matilde.

Il nuovo acquisto di Chiara Ferragni

In questi giorni, Chiara Ferragni è balzata agli onori della cronaca per un acquisto molto particolare, una collana piuttosto vistosa nella quale ha inserito tutte le persone più importanti della sua vita, come il marito Federico, il figlio Leone, la sua famiglia d’origine, la cagnolina Matilde e un “future children”, che ha fatto scattare immediatamente il toto gravidanza sui social.

Chiara Ferragni si sarebbe unicamente portata avanti coi lavori ma non sarebbe incinta. La famiglia Lucia-Ferragni non è ancora pronta per allargarsi ma non è escluso che questo possa succedere in futuro.

La maratona di solidarietà dei Ferragnez

In queste settimane di quarantena, i Ferragnez hanno dato avvio a una maratona di solidarietà con la quale hanno raccolto i fondi per l’apertura di un nuovo reparto di terapia intensiva, costruito per il San Raffaele di Milano. La struttura è stata realizzata in 10 giorni e ha accolto i pazienti di COVID-19 che hanno avuto bisogno di cure più approfondite.

Fedez è appena tornato in radio con un nuovo singolo, slegato dalla sua ultima prova di studio, Paranoia Airlines. L’artista di Rozzano aveva dichiarato di essere a lavoro sul nuovo album, del quale non ha ancora rilasciato i dettagli. Il suo album più recente risale al mese di gennaio 2019, che ha presentato nel tour nei palasport.