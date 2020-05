Riparte l’assistenza Samsung in 300 centri e 14 Customer Center con servizi aggiuntivi

L’assistenza Samsung nella nuova Fase 2 appena partita potrà finalmente beneficiare della riapertura di ben 300 centri su tutto il territorio nazionale. Contestualmente 14 customer center del brand sono ora aperti al pubblico. Nuovi servizi e regole da rispettare sono ora messe a disposizione di tutti.

I 14 Samsung Customer Service ora attivi sono quelli di Milano, Como, Pisa, Bologna, Torino, Messina, Napoli, Salerno, Avellino, Venezia/Mestre, Varese, Roma e Brescia. In questi ultimi è possibile la riparazione veloce in un’ora dei dispositivi ma per eliminare code ed eventuali tempi di attesa più lunghi del solito in questo periodo, sono a disposizione alcuni strumenti ai quali far riferimento.

Per prenotare un appuntamento con tutti i centri assistenza Samsung (e non solo con i customer center dedicati del brand), ecco che bisognerà prenotarsi all’indirizzo www.samsung.it/yourservice ma anche al numero verde 800 726 7864 per avere una precisa fascia oraria in cui essere serviti.

Sempre nell’ottica di evitare assembramenti, sarebbe preferibile non recarsi presso alcuno dei customer service solo per il ritiro di un dispositivo riparato. In effetti è disponibile un servizio di riconsegna del prodotto riparato: si riceverà un sms per programmare e personalizzare la consegna del prodotto.

Visto il particolare momento storico che stiamo vivendo, va chiarito che l’assistenza Samsung (gratuitamente) provvede l’igienizzazione di tutti gli smartphone, i tablet e qualsiasi altro dispositivo riparato. Il cliente avrà dunque la certezza di ricevere il suo stesso prodotto senza alcun rischio.

Per tutti i prodotti che non rientrano più nell’assistenza Samsung Gratuita, sarà sempre attivo invece il servizio Smart Repair, che prevede il ritiro e la consegna di un prodotto a domicilio, secondo una pianificazione programmata. In quest’ultimo caso, non trattandosi di un intervento incluso nella garanzia del prodotto, il relativo costo varierà sulla base della tipologia di riparazione messo in campo dagli operatori e dunque diverso, di caso in caso.