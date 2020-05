Insieme: Grandi Amori è il nuovo singolo di Francesco Renga

Il nuovo singolo di Francesco Renga è Insieme: Grandi Amori. L’annuncio arriva a sorpresa sui suoi canali social, in cui ha condiviso la copertina del brano e la data d’uscita, in programma per il 22 maggio.

In questi giorni, Francesco Renga avrebbe dovuto tenere il tour europeo, che aveva però annullato per motivi personali. L’artista bresciano si è invece occupato di mantenere vivo il rapporto con i fan attraverso l’Aperitivo Con Gli Occhiali, che ha tenuto sui suoi canali social.

Una quarantena non facile, per Francesco Renga, che ha trascorso lontano dai figli e in una Brescia particolarmente colpita dal Coronavirus. L’artista è inoltre intervenuto per favorire la raccolta fondi da destinare all’ospedale di Brescia, in prima linea per la lotta al COVID-19.

Il nuovo singolo di Francesco Renga dopo il duetto con Ermal Meta

Imminente il ritorno in radio, dopo che aveva rilasciato un duetto con Ermal Meta in Normale. La sua ultima prova di studio risale al 2019 con L’Altra Metà, che ha rilasciato contestualmente alla partecipazione al Festival Di Sanremo con il brano Aspetto Che Torni, che aveva dedicato alla madre Jolanda.

La musica di Francesco Renga è arrivata anche sui maggiori palchi italiani, con i concerti che ha tenuto nei teatri subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. Il tour avrebbe dovuto avere anche una leg internazionale, che poi è stata annullata qualche settimana prima dell’inizio.

Insieme: Grandi Amori segna quindi un nuovo inizio per Francesco Renga, un inizio di cui si conoscono pochissimi dettagli se non il titolo e la data d’uscita. Sarà perciò un ritorno a una sola voce dopo il duetto con Ermal Meta in Normale e in T’Innamorerai con Marco Masini, che l’ha voluto nella sua raccolta celebrativa per il trentennale di carriera. Il brano è in radio come secondo singolo estratto dalla raccolta, dopo il brano di Sanremo Il Confronto, con il quale Marco Masini ha partecipato all’ultima edizione della kermesse.