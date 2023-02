Al via la prevendita dei biglietti per Francesco Renga e Nek all’Arena di Verona nel 2023. I due artisti saranno in concerto insieme, unendo le voci e i repertori, per una data-evento nel tempio della musica in programma a settembre.

Un evento unico all’Arena di Verona, per celebrare rispettivamente i 40 e i 30 anni di carriera dei due cantanti, pilastri della musica italiana: l’appuntamento è per il 5 settembre, data in cui verranno celebrati due anniversari da non dimenticare. Il nome della serata unisce i nomi dei due artisti, si chiama: Renga Nek. Ed è anche una dichiarazione d’intenti. Grandi protagoniste della serata all’Arena di Verona saranno infatti le canzoni di Renga e quelle di Nek, per ripercorrere la loro intera carriera nel panorama musicale nostrano attraverso i singoli di maggior successo.

Da “Laura non c’è” ad “Angelo”, da “Fatti avanti amore” a “Il mio giorno più bello nel mondo”, particolarmente ricca sarà la scaletta, con brani da cantare a squarciagola e che hanno segnato intere generazioni.

Da oggi, mercoledì 1° febbraio, alle ore 18.00 sono disponibili i biglietti in prevendita su TicketOne e TicketMaster e nei punti vendita abituali.

La location dello show non è casuale: l’Arena di Verona è un luogo caro ad entrambi gli artisti e tutti e due hanno già vissuto, singolarmente, il calore e l’emozione di uno spettacolo all’Arena. Francesco Renga nel 2015 e nel 2019, Nek nel 2017 e nel 2019. E non è finita di certo qui: l’appuntamento all’Arena di Verona è solo il primo di una serie di eventi e progetti che vedranno Francesco Renga e Nek insieme nel corso del 2023.

Si parla già di album. I due artisti, infatti, sono già apparsi insieme in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2023 e ancora prima si pensava che questo duo inedito potesse accedere al Festival di Sanremo, per presentare un pezzo in gara a due voci. L’elenco dei Big ha svelato la sua assenza ma i progetti musicali di Renga e Nek proseguono.