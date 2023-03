Al via la prevendita dei biglietti per il concerto di Francesco Renga e Nek al Forum di Assago. La data è quella di sabato 4 ottobre, dopo il live in programma all’Arena di Verona che riporterà entrambi sul palco dell’anfiteatro scaligero, ma stavolta per un concerto congiunto.

In attesa dell’evento celebrativo in programma il prossimo 5 settembre all’Arena di Verona, Nek e Renga annunciato uno show per sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

Sarà l’occasione per ripercorrere le carriere in musica dei due colleghi, attraverso le migliori canzoni dei rispettivi repertori e con le hit che hanno segnato intere generazioni.

I prezzi dei biglietti per Renga e Nek al Forum di Assago sono disponibili qui sotto. Per acquistare un biglietto sono richiesti almeno 45 euro (per un posto nel secondo anello numerato). Con 49 euro si ottiene un posto nel secondo anello centrale numerato, con 55 euro un biglietti per il primo anello categoria 2. La categoria 1 del primo anello è invece in vendita a 65 euro.

La tribuna parterre numerata categoria 1 è acquistabile a 85 euro e la platea categoria 2 a 75 euro. Con un budget di 65 euro si potrà invece scegliere tra il primo anello numerato tribuna gold e il posto in tribuna parterre numerata categoria 2.

Dal 10 marzo sarà in radio il singolo L’Infinito Più O Meno. Il brano è scritto da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio, Alex “Raige” Vella e prodotto da Enrico Brun, Marco Paganelli) ed anticipa il nuovo progetto discografico condiviso.

