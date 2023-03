Esce a marzo il nuovo singolo congiunto di Nek e Francesco Renga. La data è quella di venerdì 10 marzo e l’annuncio arriva in concomitanza con la comunicazione di un nuovo live, in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Nel testo de L’Infinito Più O Meno di Renga e Nek c’è la paternità di Francesco e Filippo. I due artisti lasciano spazio ai due papà e cantano l’amore in questa nuova fase della vita, nonostante il loro essere papà non sia cosa recente.

Il tema della paternità viene affrontato in tutte le sue sfaccettature, attraverso un testo profondo scritto da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio, Alex “Raige” Vella e prodotto da Enrico Brun, Marco Paganelli, di cui è disponibile una piccola anticipazione qa pochi giorni dalla pubblicazione del pezzo.

“Tu mi hai indicato stelle con la mano come se fosse una strada che non conoscevo, la notte vista da un treno, un terremoto leggero così forte che tremo ma che lo amo se con te”, cantano i due artisti nel brano disponibile in radio e negli store digitali dal prossimo 10 marzo. L’Infinito Più O Meno di Renga e Nek anticipa il disco congiunto, del quale al momento non si hanno ulteriori dettagli.

Non mancano, invece, quelli relativi ai concerti di Renga e Nek, insieme. Non solo con spettacolo all’Arena di Verona e quello al Mediolanum Forum di Assago (Milano), ecco il calendario:

02 luglio – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – ROMA

07 settembre – Piazza della Loggia – BRESCIA

11 ottobre – Teatro Augusteo – NAPOLI

12 ottobre – Teatro Team – BARI

16 ottobre – Europauditorium – BOLOGNA

19 ottobre – Teatro Verdi – FIRENZE

21 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO