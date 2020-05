Il concerto Una, Nessuna. Centomila all’Arena Campovolo è rinviato al 2021

Il concerto Una, Nessuna. Centomila è rimandato al 2021. La decisione, inevitabile, è ora ufficiale. Il live avrebbe dovuto tenersi il 19 settembre 2020, ma il perdurare dell’emergenza sanitaria attualmente in corso ha imposto che lo spettacolo fosse rimandato.

La nuova data non sarà quella del 19 settembre, ma il concerto sarà schedulato per un altro giorno che sarà comunicato entro e non oltre il 31 luglio 2020. I biglietti rimarranno validi per la nuova data, con il ricavato che sarà devoluto ai centri antiviolenza che da anni si schierano al fianco delle donne che subiscono maltrattamenti.

Oltre 85000 biglietti venduti

I tagliandi già staccati sono oltre 85000, con un’Arena Campovolo che il 19 settembre sarebbe stata gremita tra i fan di Laura Pausini, Gianna Nannini, Emma, Elisa, Alessandra Amoroso, Giorgia e Fiorella Mannoia. Le 7 artiste erano infatti pronte a una grande serata all’insegna della solidarietà, con l’obiettivo di sostenere i centri ma anche le donne che hanno bisogno di sostegno personale e psicologico.

Il concerto all’Arena Campovolo del 19 settembre prevedeva anche la presenza di un artista uomo, invitato dalle 7 artiste protagoniste, che potesse sensibilizzare al tema in una lunga serata dedicata alla musica. I nomi degli artisti uomini non erano ancora stati annunciati, ma sarebbero stati scelti dalle 7 protagoniste dell’evento che avrà luogo nel 2021.

Adattare il concerto di Campovolo alle nuove regole imposte dal DPCM Rilancio sarebbe stato impossibile. I numeri per i concerti dal vivo sono infatti limitati alle 1000 unità per i live all’aperto, mentre si fermano a 200 per quelli in spazi chiusi. Con gli 85000 biglietti venduti, non solo sarebbe stato impossibile organizzare l’evento ma anche lavorare in sicurezza per tutti gli operatori che da mesi attendono di tornare a svolgere il loro lavoro.

Il concerto Una, Nessuna. Centomila ci sarà, ma per vedere la prova corale di Elisa, Emma, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Giorgia e Laura Pausini occorrerà aspettare fino al 2021.