È morta Astrid Kirchherr, la prima fotografa dei Beatles aveva 81 anni

Non solo la prima fotografa dei Beatles: Astrid Kirchherr aveva definito l’immagine dei Fab Four, offrendo al mondo quegli scatti che mostravano i 4 ragazzi destinati a diventare una leggenda, con quel look elegante e omologato che avrebbe fatto scuola.

La notizia è stata data dal quotidiano tedesco Die Zeit e proprio dalla Germania dobbiamo partire per sottolineare l’importanza di Astrid Kirchherr. Era il 1960 e i Beatles, che ancora erano in 5 con la presenza di Pete Best alla batteria e Stuart Sutcliffe al basso, si trovavano ad Amburgo.

Astrid era una giovane fotografa che in diverse occasioni aveva seguito le esibizioni dei Beatles, e per catturare la loro immagine aveva convinto i ragazzi di Liverpool a posare per alcuni scatti. Astrid ricorda quell’esperienza come un incontro tra ragazzi giovanissimi e una figura del tutto nuova, quasi materna, che dispensava consigli e generava curiosità.

Fu lei, soprattutto, la prima persona a suggerire ai ragazzi di Liverpool un taglio univoco di capelli – il cosiddetto mop-top – e proprio tra uno scatto e l’altro si innamorò di Sutcliffe che scelse di lasciare la band nel 1961 per entrare nell’Accademia di Amburgo.

I Beatles e Astrid si incontrarono nuovamente nel 1964, quando la ragazza partecipò alle riprese del film A Hard Day’s Night come fotografa di scena.

I ragazzi di Liverpool erano cambiati: Ringo Starr aveva preso il posto di Pete Best e Stuart Sutcliffe era deceduto a seguito di un’emorragia cerebrale. Erano in 4: Paul suonava il basso e non più la chitarra e in poco tempo i Fab Four erano diventati più di qualcuno. Commoventi le parole che Pete Best ha affidato ai social: “Abbiamo condiviso ricordi meravigliosi e i momenti più incredibili e divertenti”.

La prima fotografa dei Beatles è morta a 81 anni a seguito di una malattia non meglio specificata: nel 2018 la sua esperienza con i Fab Four era stata raccolta nel photobook Astrid Kirchherr With The Beatles.

Absolutely stunned to hear the news of Astrid passing. God bless you love. We shared some wonderful memories and the most amazing fun times. Condolences to family and friends, Pete (Petey) pic.twitter.com/lNduJ8EHHC — Pete Best (@BeatlesPeteBest) May 15, 2020