Quarta puntata di Vivi e Lascia Vivere su Rai1, Laura rimane sola contro tutti: trama 14 maggio

Nella quarta puntata di Vivi e Lascia Vivere, in onda il 14 maggio, tutti i nodi verranno al pettine per Laura. La serie con Elena Sofia Ricci, firmata da Pappi Corsicato, continua a fare ascolti record ogni giovedì sera. Grazie a ben 7 milioni di spettatori e oltre il 25% di share, la fiction di Rai1 risulta tra le più viste in prima serata.

Vivi e Lascia Vivere racconta la storia di Laura Ruggero, una donna forte e coraggiosa che dopo la morte prematura del marito decide di rimboccarsi le maniche per offrire a se stessa, e ai suoi tre figli, una nuova opportunità di vita avviando un’attività lavorativa in proprio. Vivi e Lascia Vivere è una coproduzione Rai Fiction – Bibi Film Tv che vede la partecipazione di Massimo Ghini nella parte di Toni.

Nella quarta puntata, Laura continua a nascondere a tutti un enorme segreto, che ben presto verrà a galla. Proprio quando si era avvicinata a Toni, vedendo in lui una nuova opportunità per ricominciare, la donna ha capito che non è la persona che vuol far credere a tutti di essere. Perciò, Laura ha deciso di non frequentarlo più e lo allontana dalla sua famiglia. Quando però Toni all’improvviso si sente male, lei decide di andare a trovarlo in ospedale. Intanto, Nina conosce a fondo Andrea, uno strano ragazzo che vive nella casa in cui si era intrufolata con le sue amiche. Poi, Giada fa una scoperta sconvolgente e a sorpresa torna a Napoli. Ma la ragazza non è da sola. A quel punto, messa alle strette, Laura si trova faccia a faccia con i suoi errori e alle sue bugie. Spalle al muro, non può fare altro che subirne le conseguenze. I figli vanno via da casa. Le amiche le voltano le spalle. L’unico a non abbandonarla è Toni, che resta al suo fianco. Come andrà a finire?

Alle 23.00 "VIVI E LASCIA VIVERE" replica della 3° puntata | con Elena Sofia Ricci, Massimo Ghini, Antonio Gerardi, Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Iaia Forte #ViviELasciaVivere pic.twitter.com/FBeEtZn1Y1 — Rai Premium (@RaiPremium) May 13, 2020

Nella fiction recita anche Emma Quartullo, la primogenita di Elena Sofia Ricci, che interpreta la protagonista Elena da giovane. “È stata un’esperienza positiva per me”, ha raccontato l’attrice durante un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni. “Si tratta di una piccola parte perché compaio in poche scene. Ho vissuto tutto in modo naturale. Certo, l’ansia da prestazione mi ha sempre accompagnato, ma ha prevalso il mio entusiasmo.”

Emma Quartullo ha ottenuto la parte come tutti: sostenendo un duro provino. Per fiction, la giovane attrice è riuscita anche a imitare l’accento toscano di sua madre, come ha raccontato a Sorrisi: “Nonostante io sia una “romanaccia”! In realtà, metà della mia famiglia è fiorentina, per cui mi è venuta facile l’inflessione toscana. Ora, però, sto seguendo un corso di dizione perché mi sono resa conto di avere un accento troppo marcato.”

L’appuntamento con la quarta puntata di Vivi e Lascia Vivere è per stasera alle ore 21:25 su Rai1.