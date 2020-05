Nuova Genesi di Gaia Gozzi, l’album fisico a maggio con 3 nuovi inediti

Si intitola Nuova Genesi la versione fisica dell’album Genesi di Gaia Gozzi. Uscito in digitale a fine marzo, a ridosso della puntata finale di Amici di Maria De Filippi, la versione fisica del disco è stata rimandata a causa dell’emergenza sanitaria.

Finalmente adesso il disco fisico arriva nei negozi: sarà disponibile anche in edicola il 22 maggio.

Nuova Genesi sarà disponibile nei negozi di musica ma anche in edicola con Sorrisi E Canzoni e Donna Moderna. Arriva in concomitanza con la partecipazione di Gaia ad Amici Speciali, il nuovo format di Maria De Filippi in partenza venerdì 15 maggio su Canale 5.

Vincitrice in carica di Amici, Gaia è stata inserita nel cast dei 12 concorrenti che – tra ballo e canto – si daranno battaglia per 4 puntate consecutive in prima serata.

7 i cantanti fortemente voluti da Maria De Filippi; 5 i ballerini presenti. Michele Bravi, Giordana Angi, Random, Irama, The Kolors, Alberto Urso e Gaia Gozzi sono i prescelti per il canto; Javier Rojas, Umberto Gaudino, Alessio Gaudino, Gabriele Esposito e Andreas Muller sono i ballerini della prima edizione di Amici Speciali.

Mentre Giordana Angi, Michele Bravi, Irama. The Kolors e Alberto Urso hanno annunciato nuovi singoli in radio nei prossimi giorni, nel futuro di Gaia Gozzi c’è la versione fisica dell’album, trainata dal successo di Chega, suo primo singolo ancora in classifica.

Chega fa parte di Nuova Genesi. La versione fisica del disco contiene i brani di Genesi oltre a tre brani inediti. Nuova Genesi è disponibile anche in versione autografata Limited Edition.

Tracklist di Nuova Genesi di Gaia Gozzi:

1) Chega

2) Densa

3) What I say

4) Mi ricordo un po’ di me

5) Coco Chanel

6) Fucsia

7) Stanza 309

8) Il Rosso Delle Rose

9) Bela Flor

10) Calma

A Nuova Genesi hanno collaborato importanti nomi della scena musicale come Simon Says, Alex Uhlmann, Antonio Filippelli, Jacopo Ettorre, Machweo, Piero Romitelli, Gerardo Pulli e Antonio Di Martino.