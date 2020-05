Il finale di Diavoli rivela chi ha ucciso Ed e quale sarà il destino di Massimo e Sofia: anticipazioni ultimi episodi 15 maggio

Il cerchio sta per chiudersi e il finale di Diavoli sarà sicuramente in grado di rispondere a tutte le vostre domande. Come promesso da Alessandro Borghi, tutto andrà al proprio posto e molte delle questioni aperte in queste settimane si chiuderanno proprio domani quando gli ultimi due episodi della serie andranno in onda. Siamo sicuri che nessuno di noi vorrà rovinarsi la sorpresa e scoprire alcune verità prima di vedere gli episodi di domani ma sarà meglio rimettere insieme i pezzi in attesa degli ultimi scossoni in onda domani sera a partire proprio da Massimo e Sofia.

Il bel protagonista era ad un passo dall’ottenere tutto nel primo episodio della serie salvo poi perdersi in una sorta di labirinto in cui male e bene si sono quasi confusi. La sua promozione di vice Ceo è sfumata, il suo rivale è stato ucciso e il primo sospettato è proprio lui salvo poi essere aiutato da Dominic, suo mentore e, adesso, suo nemico.

La partita a scacchi inizia proprio dall’omicidio di Ed e mentre la polizia chiude il caso come un suicidio, Massimo prova a vederci chiaro soprattutto dopo che anche la moglie muore in circostanze poco chiare. C’è davvero Dominic dietro tutto questo?

Al suo fianco c’è Sofia, attivista di Subterranea al fianco di Daniel Duval, il fondatore e capo della piattaforma clandestina di controinformazione. I due hanno capito che hanno per le mani una frode ma decidono di mantenere il segreto perché nei guai ci finirebbe proprio Massimo e non Dominic.

Il loro piano deve cambiare in corso d’opera ma Duval è riuscito a mettere le mani sui documenti e adesso è pronto a rivelare al mondo i sotterfugi della NYL. Sarà Massimo ad incontrare Duval per avere più tempo e riuscire così ad incastrare Dominic e salvare i Paesi contro cui lui sta agendo.

Nel finale di Diavoli, il giovane trader italiano si spingerà oltre fingendo di essere in rotta con il suo team per metterlo in salvo e piazzando un portatile nei server della banca per permettere a Subterranea di scaricare i file utili alla loro missione. In realtà Duval non si comporta come previsto e questo non farà altro che peggiorare le cose. Chi è il vero cattivo della storia e chi ha ucciso Ed?

Le due domande rimarranno senza risposta quasi fino alla fine degli episodi quando un turbinio di colpi di scena riveleranno il vero volto del male, almeno così sembra. Sullo sfondo rimane Oliver, il giovane arrivato in Banca grazie a Massimo e che adesso rischia di perdere tutto. Dominic continua ad usarlo contro il suo stesso pupillo e lui, in balia delle onde, è arrivato a tradire la sua compagna con Eleanor. Riuscirà a rimettersi in carreggiata e a non farsi corrompere dai Diavoli?